Berufsbegleitende Weiterbildung mit Weitblick: MBA Gesundheitsmanagement & Digital Health

Ab sofort startet der neue MBA Gesundheitsmanagement & Digital Health der FH des BFI Wien. Als Online-Fernstudium ohne Präsenz kann der Studiengang jederzeit individuell begonnen werden.

Wien (OTS) - Demografischer sowie technologischer Wandel kennzeichnen das Gesundheitswesen. Der zunehmende Veränderungsdruck erfordert einen interdisziplinären Ansatz im Gesundheitsmanagement und Fach- und Führungskräfte, die auf diese Veränderungen proaktiv reagieren.

Hier setzt der innovative Studiengang „Gesundheitsmanagement & Digital Health“ an. Als berufsbegleitender MBA konzipiert, bereitet er Verantwortliche im Gesundheitsbereich darauf vor, die Zukunft des Gesundheitssektors durch Managemententscheidungen mitzugestalten.

Auf dem Studienplan des MBA stehen relevante technologische Kompetenzen sowie die wirtschaftliche Funktionslogik des Gesundheitswesens. Er bietet ein Gesamtbild verschiedener Disziplinen, darunter Ökonomie, Sozialwissenschaft, Management, Technologie und Medizin.

„Grundvoraussetzung, um zukunftsorientierte Management-Entscheidungen zu treffen“, so die Geschäftsführerin der FH des BFI Wien, Eva Schiessl-Foggensteiner, „ist ein umfassendes Verständnis der digitalen Transformation gepaart mit fundiertem Management-Know-how. Genau darauf fokussiert unser innovatives MBA-Fernstudium“, so Schiessl-Foggensteiner. „ Die Erfahrung zeigt, dass innovative Weiterbildungsangebote für die berufliche Karriere wichtige Bausteine sind. Digitalisierungskompetenzen spielen auch hier eine entscheidende Rolle. Daher haben wir uns entschieden, unseren MBA komplett online mit unserem Bildungspartner E-Learning Group durchzuführen und inhaltlich den TeilnehmerInnen diese zentralen Kompetenzen zu vermitteln “, schließt Eva Schiessl-Foggensteiner.

Zielgruppe des Fernstudiums MBA Gesundheitsmanagement & Digital Health sind aktive und potenzielle Führungskräfte in Organisationen, die Gesundheitsdienstleistungen entweder selbst erbringen oder im weitesten Sinn für diese Dienste verantwortlich sind. Dazu zählen unter anderem Ärztinnen und Ärzte, Pflege- und Verwaltungspersonal, medizinisch-technisches Personal, MitarbeiterInnen der Pharmaindustrie sowie Beschäftigte aus Politik und öffentlicher Verwaltung. Damit ist der MBA Gesundheitsmanagement & Digital Health die richtige Wahl für jene Personen, die die Zukunft des Gesundheitswesens mit Know-how und Weitblick gestalten.

„ Im Gesundheitsbereich entstehen neue, bisher ungeahnte Aufgabenprofile und Rollenbilder. Gemeinsam mit der FH des BFI Wien bilden wir seit knapp zwei Jahren eine innovative Allianz in Sachen berufsbegleitender Weiterbildung, welche EntscheidungsträgerInnen für Gegenwart und Zukunft ausbildet. Der MBA Gesundheitsmanagement & Digital Health ist bereits das dritte Fernstudium in Kooperation mit der FH des BFI Wien “, berichtet Klaus Volcic, Geschäftsführer der E-Learning Group.

Short Facts

Beginn: jederzeit möglich

Abschluss/Titel: Master of Business Administration (MBA)

Fernstudium ohne Präsenz in deutscher Sprache

Die Studiendauer beträgt 3 Semester

Alle Prüfungen finden online (ohne Voranmeldung) statt und sind individuell planbar

Studiengebühren betragen € 8.900 – Förderung für Personen mit Wohnsitz in Wien

Informationen und Anmeldung zum MBA Gesundheitsmanagement & Digital Health

Das Executive Education Center der FH des BFI Wien

Die FH des BFI Wien eröffnet mit dem Executive Education Center vielfältige akademische Weiterbildungschancen durch Wissenstransfer und Lebenslanges Lernen. Für noch mehr Erfolg am Arbeitsplatz und eine noch individuellere Karriere. Das umfassende, innovative FH-Curriculum fördert auch Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt. So steigert die Hochschule für Wirtschaft, Management und Finance die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Österreich sowie die persönlichen Zukunftsaussichten zugleich.

Weitere Informationen

Über die FH des BFI Wien, Hochschule für Wirtschaft, Management & Finance

Lehre und angewandte, praxisorientierte Forschung sind an der Fachhochschule des BFI Wien fest miteinander verwoben. Dies spiegelt sich in der Einbindung der Studierenden in aktuelle Forschungsvorhaben und Projektpraktika wider. Dafür greift die FH auf ein starkes (inter-)nationales Netzwerk von Partnerunternehmen zu.

Innovative prämierte Lehrmethoden sowie hochkarätige Lehrende aus Wissenschaft und Praxis bilden die Basis für ein erfolgreiches Studium. Engagierte Studierende sind damit bestens auf eine erfolgreiche berufliche Karriere als Fach- und Führungskraft vorbereitet.

Als Mitglied des UN Global Compact unterstützt die Hochschule für Wirtschaft, Management und Finance die SDGs – Sustainable Development Goals für Nachhaltige Entwicklung.

www.fh-vie.ac.at

Über die ELG E-Learning Group GmbH

Die ELG E-Learning Group GmbH hat ihren Sitz in Wien. Als Full-Service-Anbieter in Sachen Online-Learning operiert die E-Learning Group seit knapp zehn Jahren als verlässlicher Partner für Hochschulen im Bereich der berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildung. Abseits der akademischen Kooperationen bietet die E-Learning Group eigene Diplomlehrgänge und Zertifikatskurse für unterschiedliche Karrierestufen an. Das Mission Statement der E-Learning Group lautet „Making People Smarter”.

https://fernstudium.study/

