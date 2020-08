Jakob Schwarz zu Bonuszahlungen bei AUA: Es bleibt ein Warnsignal: die Wirtschaft besteht nicht nur aus Musterknaben.

Grüne reklamieren soziale Verantwortung seitens finanziell unterstützter Unternehmen

Wien (OTS) - Jakob Schwarz, Budgetsprecher der Grünen, zeigt sich angesichts der zurückgelegten Managerboni bei der AUA nur bedingt erleichtert: „Ich freue mich, dass es hier zu einem Einsehen kam. Dass es dafür mediale Apelle aus der Politik braucht, ist allerdings bedenklich genug.“ Für Schwarz bleibt es ein Warnsignal dafür, dass manche Unternehmen ihre soziale Verantwortung eben nicht ausreichend ernstnehmen. Er sieht sich in seinem strengen Zugang bei Unternehmenshilfen bestätigt: „Die Wirtschaft besteht nun einmal nicht nur aus Musterknaben. Genau deshalb haben wir in der Richtlinie zum Fixkostenzuschuss auch festhalten lassen: wer in dieser Krise staatliche Hilfe will, muss heuer auf derlei überzogene Bonuszahlungen verzichten. Dasselbe gilt übrigens für Dividendenausschüttungen und Massenkündigungen – wer so unsolidarische Entscheidungen trifft, hat keinen Anspruch auf solidarische Hilfe aus Steuergeld.“

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at