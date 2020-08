Wölbitsch/Korosec: 187 Corona-Fälle in Wien in 24 Stunden – Rot-Grün muss endlich aktiv gegensteuern

Wienerinnen und Wiener aktiv vor Virus schützen – Rot-Grün schaut tatenlos zu

Wien (OTS) - „187 neue Corona-Fälle in Wien in 24 Stunden – Rot-Grün muss endlich aktiv gegensteuern, statt die Fälle nur zu verwalten“, so Stadtrat Markus Wölbitsch und Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec zu den aktuellen Steigerungen bei den Corona-Neuinfektionen. Erneut gebe es in Wien mehr als die Hälfte aller Neuinfektionen Österreichs. „Rot-Grün hat akuten Handlungsbedarf. Wir brauchen endlich konkrete Maßnahmen der Stadtregierung, die regional wieder für eine Eindämmung des Virus sorgen“, so Wölbitsch.

Das bereits Anfang Juli präsentierte Akut-Maßnahmenpaket der neuen Volkspartei Wien liegt am Tisch und wartet nach wie vor auf eine Umsetzung. „Rot-Grün ist aufgefordert, endlich das Hilfsangebot der Polizei bei der Einhaltung von Quarantänevorschriften oder Contact-Tracing anzunehmen. Die Hand ist nach wie vor ausgestreckt, das Hilfsangebot steht. Hacker muss bloß zugreifen“, so Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec.

„Stattdessen schaut Rot-Grün tatenlos zu, wie Tag für Tag die Zahl der Neuinfektionen nach oben klettert. Die Stadtregierung muss die Wienerinnen und Wiener mit aktiven Maßnahmen vor dem Virus schützen und endlich ihre regionale Verantwortung wahrnehmen“, so die Gesundheitssprecherin abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien