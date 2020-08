Madani, Palfrader und Karl drehen dritte „Walking on Sunshine“-Staffel

Chris Raiber inszeniert neue Folgen der beliebten ORF-Dramedy

Wien (OTS) - Während sich Tilia (Proschat Madani) an der Spitze des ORF behaupten muss, leidet Otto (Robert Palfrader) unter seiner schwindenden Popularität. Und Lukas (Aaron Karl) bereut schon langsam, Österreich verlassen zu haben – es hat sich einiges getan seit dem Finale der zweiten „Walking on Sunshine“-Staffel. Doch, so viel kann schon verraten werden, die Höhen und Tiefen rund um die Wetterredaktion werden sogar noch heftiger. Und genau in diesem unbeständigen Klima finden sich Proschat Madani, Robert Palfrader und Aaron Karl wieder, wenn seit Montag, dem 17. August 2020, die dritte Staffel des ORF-Serienhits in Wien und Umgebung, Niederösterreich und im Burgenland entsteht.

Neben Proschat Madani, Robert Palfrader und Aaron Karl spielen in weiteren Rollen der zehn neuen 45-minütigen Folgen der erfolgreichen ORF-Dramedy u. a. Selina Graf, Tanja Raunig, Georg Rauber, Natalie Alison, Harald Windisch, Heidelinde Pfaffenbichler, Daniela Kong, Simon Hatzl und Nicole Beutler. Mit Maya Unger (als Praktikantin) und Ferdinand Seebacher (als Connys Assistent) bekommt das junge Team der Wetterredaktion Verstärkung. Prominent besetzte Cameo-Auftritte garantieren diesmal u. a. Nadja Bernhard, Tarek Leitner, Gerda Rogers, Helmi, Barbara Karlich, Marcus Wadsak, Christoph Feurstein und Rainer Pariasek. Die Dreharbeiten zu den ersten fünf Folgen unter der Regie von Chris Raiber dauern voraussichtlich bis Anfang Oktober, die weiteren fünf Folgen entstehen im Frühjahr 2021. Für die Drehbücher zeichnet auch diesmal wieder Mischa Zickler verantwortlich. Zu sehen ist die dritte „Walking on Sunshine“-Staffel voraussichtlich 2021 in ORF 1.

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „Fixpunkt am Serienmontag“

„Mit viel Witz, Charme und einer großen Portion österreichischer DNA wurde ,Walking on Sunshine‘ zum Fixpunkt am Serienmontag. Mit Elan und Humor startet der besondere und eigenwillige Cast – von Arrivierten bis zu Newcomern – in die dritte Staffel und gibt uns Einblicke in die vielen Höhen und Tiefen des Lebens der bekannten Wetterredaktion unseres Landes. Mit den nötigen Sicherheitsvorkehrungen, die einen Dreh überhaupt ermöglichen, werden mit Sicherheit keine Gewitterwolken aufkommen, sondern das Film-Set mit Sonnenschein begleiten. Freuen wir uns gemeinsam auf humorvolle, spannende und zutiefst menschliche Geschichten rund um Robert Palfrader als Moderator Otto Czerny-Hohenburg und Proschat Madani als Abteilungsleiterin Tilia Konstantin.“

Ausblick auf die dritte Staffel

Otto Czerny Hohenburg (Robert Palfrader) leidet unter seinem Popularitätstief und versucht alles, um wieder auf die Titelseiten zu kommen – doch dann kommt alles anders, und er wird auf ganz besonders unliebsame Art und Weise aus seiner Routine gerissen. Tilia (Proschat Madani) hingegen scheint ihr Ziel erreicht zu haben: Sie ist Generaldirektorin des ORF. Aber es wäre nicht Tilia, wenn sie nicht neu herausgefordert wird. Sei es durch ihre Tochter Conny (Selina Graf), die nun die neue Wetterchefin spielen darf, oder durch die neue Frau (Daniela Kong) ihres Ex-Mannes und nunmehrigen Hausmannes Karl Czerny Hohenburg (Harald Windisch), die keine Geringere ist als die Bundeskanzlerin der Republik Österreich. Und während sich alle fragen, was aus Lukas (Aaron Karl) geworden ist, möchte er eigentlich wieder zurück in sein altes Leben, was vor allem Jungmutter Jana (Tanja Raunig) freut. Doch der Weg dorthin ist mehr als holprig.

„Walking on Sunshine“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Dor Film.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at