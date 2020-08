Taxi 40100 verschenkt 12 Ausbildungsplätze in der Taxischule an Frauen – inklusive Jobangebot

Die Ausbildungen in der Taxischule von Taxi 40100 haben einen Wert von insgesamt 5.520 Euro

Wien (OTS) - Infolge der Corona-Krise ist die Arbeitslosigkeit in Österreich sehr hoch und besonders Frauen sind davon betroffen. „Wir haben uns daher dazu entschlossen, 12 Frauen eine Ausbildung zur Taxilenkerin zu bezahlen“, so Andreas Hödl, Geschäftsführer von Taxi 40100. Mehr noch: Nachdem die Kursabsolventinnen die Prüfung bei der Wirtschaftskammer abgelegt haben, stellt Taxi 40100 den Neo-Taxilenkerinnen eine Liste mehrerer Unternehmer zur Verfügung, welche den Chauffeurinnen gerne ein Job anbieten möchten. „In diesen wirtschaftlich harten Zeiten wollen wir einen Beitrag für unser Land leisten“, so Hödl. Selbstverständlich übernimmt Taxi 40100 für die neuen Lenkerinnen der Flotte von Taxi 40100 auch die Kosten für den benötigten Perfektionskurs. Die Taxilenkerausbildung und der Perfektionskurs kosten regulär 460 Euro pro Person.

„In unserer Taxischule gibt es einwöchige Tageskurse und 10-tägige Abendkurse. Die Taxilenkerkurse beinhalten alles, was zukünftige Taxilenkerinnen brauchen: Ortskunde, Sicherheitstraining der Wiener Polizei oder etwa Kenntnisse über das Arbeitszeitenrecht. Im 3-tägigen Perfektionskurs geht es um das Erlernen unserer Kommunikationskanäle und um die bargeldlosen Zahlungsmöglichkeiten im Taxi“, ergänzt Leopold Kautzner, Leiter der Taxischule von Taxi 40100. Interessentinnen können sich unter www.taxischule.at informieren und unter office @ taxischule.at (Stichwort „Mein neuer Job!“) anmelden – die ersten 12 Frauen, die sich für einen Kurs anmelden, bekommen die Ausbildung geschenkt. Voraussetzungen sind ein Mindestalter von 20 Jahren, eine einjährige Pkw-Fahrpraxis und ein Leumundszeugnis.

„Der Job ist naturgemäß männlich dominiert und es gibt mehr Männer als Frauen, die diesen Job ausüben. Ich kann nur sagen, dass ich seit 12 Jahren sehr gerne als Taxilenkerin und ebenso lange als Taxiunternehmerin tätig und somit meine eigene Chefin bin“, ergänzt Diana Ispas (41), Taxilenkerin aus Leidenschaft. Und: „Es wäre wirklich schön, wenn es bald noch mehr weibliche Verstärkung in der Flotte von Taxi 40100 gibt!“

