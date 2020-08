Wiener Immobilienentwickler wird Partner in Silicon Valley's Innovationsplattform

Immobilien- und Stadtquartiersentwickler Value One beteiligt sich an Plug and Play Innovationsplattform

Wien (OTS) - Der in Wien ansässige Entwickler des Viertel Zwei Stadtgebiets, wird Partner bei Plug and Play und nimmt die Kooperation mit jungen Startup Unternehmen in seine Unternehmensstrategie auf. Damit setzt Value One ein Zeichen für Innovation als Lösung derzeitiger wirtschaftlicher Hürden und geht mit Weitblick und neuen Ansätzen in die zweite Jahreshälfte.

Als Übersetzer von gesellschaftlichen Megatrends in gebauten Lebensräumen, hat sich der Immobilienentwickler Value One für eine Partnerschaft mit dem US Konzern Plug and Play - der bisher größten Innovationsplattform mit 30 Standorten weltweit - entschieden. Seit 2019 ansässig am Flughafen Wien, vernetzt der neue Standort in Österreich Akteure der Smart Cities Branche mit Startup Technologien aus ganzer Welt.

„Value One hinterfragt die Konvention, beobachtet die sich ständig ändernden gesellschaftlichen Trends und übersetzt sie in Räume zum Leben. Aus diesem Grund sind wir besonders stolz darauf, unsere Partnerschaft mit dem internationalen Innovationszentrum Plug and Play bekannt zu geben. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit den innovativsten Startups weltweit Technologien zu entwickeln, die es uns ermöglichen, Räume für unsere Kunden zu schaffen, die nicht nur verbunden und nachhaltig sind, sondern auch deren Lebensqualität verbessern.„ erklärt Sabine Müller, Chief Innovation & Marketing Officer, Value One.

Ziel der neuen Partnerschaft ist der Zugang zum internationalen Startup Ökosystem aber auch zum Partner Netzwerk Plug and Plays in Wien, Europa, Amerika und Asien um die innovativsten Technologien in einer frühen Phase der Projektentwicklung mitzudenken und zu implementieren.

„Plug and Play ist begeistert, geehrt und stolz darauf, mit Value One zusammenzuarbeiten und sie dabei zu unterstützen, sich als einer der innovativsten Immobilienentwickler auf internationaler Bühne zu präsentieren. Unser oberstes Ziel ist es, die disruptivsten Talente aus der ganzen Welt zu gewinnen, um die Vision von Value One bei der Schaffung der neuen Normalität mit ihren Schlüsselwerten zu unterstützen.„ Renée Wagner, Geschäftsführerin Plug and Play Austria GmbH

Zu den Fokus Themen der neuen Partnerschaft gehören vor allem Technologien im Bereich

• Klimawandel und wie kann bei der Entwicklung von Immobilien oder Stadtteilen klimasensibel Positives bewirkt werden

• Digitalisierung und intelligente Vernetzung von Quartier, Immobilie und Mensch, um energieeffizienter Gebäude zu betreiben und die Community zu stärken. Ganz im Sinne simply the good – wir schaffen Lebensräume, wo der Mensch sich bestmöglich entfaltet.

Die neue Partnerschaft erhöht die internationale Wahrnehmung Österreichs als innovative Schnittstelle zwischen Zentral und Osteuropa. Neben Value One stärken u.a. auch die VIG, der Flughafen Wien und die Wiener Wirtschaftsagentur den Standort um die sehr nachgefragten Startup Technologien aus der Welt nach Wien zu holen. Weitere Partner aus Zentral und Osteuropa werden für die zweite Jahreshälfte am stark wachsenden Standort erwartet.



Über Value One

Value One mit Sitz in Wien entwickelt und betreibt außergewöhnliche Immobilien und Stadtquartiere, die Freude machen. In den drei Geschäftsbereichen Development, Operations und Investments arbeiten mehr als 160 Mitarbeiter an der Umsetzung unserer Visionen. In den vergangenen 20 Jahren hat Value One herausragende Immobilien im Wert von rund zwei Milliarden Euro realisiert. Bis 2024 werden mehr als 15.000 Menschen in unseren Immobilien leben und arbeiten. Das Wiener Stadtentwicklungsgebiet Viertel Zwei und unsere Premium-Studenten-Apartments von Milestone in ganz Europa sind nur zwei Beispiele für die neuen Maßstäbe, die wir setzen. www.value-one.com

Über Plug and Play

Play ist eine globale Innovationsplattform. Mit Hauptsitz im Silicon Valley bietet PnP Acceleratoren und Corporate Innovation Programme sowie einen internen VC, um den technologischen Fortschritt schnell voranzutreiben. Seit seiner Gründung im Jahr 2006 haben sich die PnP Programme auf über 30 Standorte weltweit ausgeweitet, sodass Startups die erforderlichen Ressourcen erhalten, um im Silicon Valley und darüber hinaus erfolgreich zu sein. Mit über 20.000 Startups und 400 offiziellen Unternehmenspartnern hat Plug and Play das größte Startup-Ökosystem in vielen Branchen weltweit geschaffen. Es bietet aktive Investitionen mit 200 führenden Silicon Valley VCs und veranstalten jährlich mehr als 800 Networking-Events. Unternehmen aus der Community haben über 9 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln aufgebracht, mit erfolgreichen Portfolio-Exits wie Danger, Dropbox, Lending Club und PayPal. Weitere Informationen finden Sie unter www.plugandplaytechcenter.com

Rückfragen & Kontakt:

Value One

Julia Panic

Head of Marketing & Communications

E: presse @ value-one.com

T: +43 1 217 121-0



Plug and Play

Katinka Weber

Program and Community Manager

E: katinka @ pnptc.com

T: +43 676 7123 296