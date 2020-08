AVISO: ÖGB-Pressekonferenz am 25. August „Mitbestimmung & Demokratie – wie gerecht ist unsere Gesellschaft?“

vida-Vorsitzender Roman Hebenstreit, Leitender ÖGB-Sekretär Willi Mernyi und Eva Zeglovits (IFES) informieren über aktuelle Erkenntnisse

Wien (OTS) - Empfinden die ÖsterreicherInnen die Gesellschaft als gerecht? Welche Mitbestimmungsmöglichkeiten wünschen sie sich?

Diese Fragen hat der Österreichische Gewerkschaftsbund im Rahmen des Sommerdialogs „Demokratie und Mitbestimmung” in den vergangenen Wochen bei Straßenaktionen und Prominentengesprächen in allen neun Bundesländern diskutiert. Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen werden im Rahmen der ÖGB-Pressekonferenz am 25. August präsentiert.

Ihre GesprächspartnerInnen sind:

Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Gewerkschaft vida

Willi Mernyi, Leitender Sekretär des ÖGB

Eva Zeglovits, IFES - Institut für empirische Sozialforschung

Wo:

ÖGB-Catamaran – Riverbox

Liftgruppe A, 10. Stock

Johann-Böhm-Platz 1

1020 Wien

Wann:

Dienstag, 25. August 2020, 10 Uhr

