Oö. Volksblatt: "Ein echter Stehertyp" (von Andy HÖRHAGER)

Ausgabe vom 20. August 2020

Linz (OTS) - Aller guten Dinge sind drei, im dritten Anlauf steht Joseph R. Biden Junior doch noch dort, wo er schon vor Jahrzehnten hin wollte. Auf dem Schild der Demokraten für die US-Präsidentenwahl im November 2020.

„Onkel Joe“ bestreitet den Wahlkampf als echter Gegenpol zu Amtsinhaber Donald Trump. Der Polit-Routinier aus Delaware wird dabei mit seine Wesensart als sympathischer Stehertyp punkten können. Joseph Biden versinnbildlicht den charakterstarken Familienmenschen, der schon etliche Schicksalsschläge meistern musste, ihn umgibt die Aura des verlässlichen, aufrechten Partners, der stets Gemeinsames über Trennendes stellt.

Das krasse Gegenteil dessen also, wofür Donald Trump Zeit seines Lebens stand und steht. Abgehoben, selbstherrlich, rassistisch, unehrlich, skrupellos, schnell überfordert, jedoch nie um billige Ausreden und Schuldzuweisungen verlegen.

Echte Führungsqualitäten, die einem Präsidenten einer wirtschaftlichen und militärischen Weltmacht selbstredend zu eigen sein müssten, sehen anders aus.

Biden wird alles daran setzen, die Wähler zu überzeugen, am Wahltag den Amtsinhaber Trump mit dessen Lieblingszitat zu konfrontieren:

„You are fired!“

