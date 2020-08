Die Wiener ÖVP Frauen starten in den Wahlkampf

Sabine Schwarz geht als Spitzenkandidatin der Wiener ÖVP Frauen ins Rennen

Wien (OTS) - Die wienerinnen starteten mit Landesleiterin Veronika Mickel, Landesparteiobmann Gernot Blümel und wienerinnen Spitzenkandidatin Sabine Schwarz in den Wahlkampf. Sabine Schwarz, die Bezirksparteiobfrau der Leopoldstadt und Stellvertreterin der Landesleiterin Veronika Mickel, kandidiert bei der Wien Wahl am 11. Oktober im Team von Gernot Blümel auf Platz 14 der Wiener Landesliste. Sabine Schwarz, die seit fünf Jahren die Frauen- und Bildungssprecherin der Volkspartei im Gemeinderat ist, hofft auf einen neuerlichen Einzug in den Gemeinderat.

Schwarz hat bei dieser Wahl ein klares frauenpolitisches Ziel vor Augen. „In den letzten fünf Jahren durfte ich als Frauen- und Bildungssprecherin für die Neue Volkspartei Wien arbeiten. Gerne würde ich mich auch in den nächsten fünf Jahren weiterhin für a g´standene Frauenpolitik in Wien einsetzen. Eine Frauenpolitik mit Hausverstand, Erfahrung aus dem Alltag und dem Blick fürs Wesentliche“, so die Gemeinderätin. In den letzten Jahren hat sich Schwarz maßgeblich für ein fünftes Frauenhaus eingesetzt und nach langjährigen, hartnäckigen Verhandlungen wird es nun auch realisiert. Auch die Notwendigkeit der Vorreihung bei der Vergabe von Gemeindewohnungen an Alleinerzieherinnen, hat sie als Erste aufgezeigt. Für Sabine Schwarz, ist Frauenpolitik eine Querschnittsmaterie - jeder Bereich der Stadtpolitik muss auch aus den Augen der Frauen gesehen und bewertet werden. Sei es in der Stadtentwicklung, Wohnbau oder auch in der Bildung.

Schwarz möchte sich gemeinsam mit den ÖVP Frauen dafür einsetzen, dass der Anspruch eines Kindes auf einen Ganztagsplatz in den städtischen Kindergärten aufrecht bleibt, auch wenn die Mutter ein zweites Kind erwartet. Das Wiener Kindergartengesetz soll in Zusammenarbeit mit den seriösen Kindergarten Betreibern und Kindergarten PädagogInnen evaluiert und angepasst werden.

Die Entlastung der Pädagoginnen und Pädagogen, mehr Qualität und Vielfalt in der Bildung sind ihr ebenfalls ein großes Anliegen, „Damit jedes Kind bestmöglich und individuell gefördert werden kann.“ Die aktive Gemeinderätin, die auch Werte Schulungen im Österreichischen Integrationsfonds für Frauen, die subsidiär Schutz und asylberechtig sind, gibt, setzt sich dafür ein, dass es im Bereich der Integration zu einer engen Zusammenarbeit mit dem ÖIF und Wien kommt.

Ebenfalls in ihrem Programm stehen: strengere Qualitätskontrollen der Fremdunterbringung bei Kindesabnahmen, eine Aufwertung der Krise Pflegeeltern, Ausbau der ambulanten Zusammenarbeit mit den leiblichen Eltern der abgenommenen Kinder. „Sabine Schwarz soll ihre erfolgreiche und leidenschaftliche Arbeit für Frauen in Wien fortsetzen“, so Landesleiterin Veronika Mickel.

