Happy Birthday, Sean Connery! – Der ORF gratuliert mit vier Klassikern zum 90. Geburtstag

Dreimal „James Bond“ und „The Rock – Fels der Entscheidung“ ab 21. August in ORF 1

Wien (OTS) - Er gilt als die personifizierte Romanfigur von Ian Flemings „James Bond 007“. Mit insgesamt sieben Verfilmungen als „Agent mit der Lizenz zum Töten“ wurde er ein fester Bestandteil der Filmgeschichte und nach über 30 weiteren Hauptrollen, die er in Filmen wie „Marnie“, „Der Name der Rose“ oder „Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen“ verkörperte, einer der erfolgreichsten Vertreter des internationalen Kinos. Am 25. August feiert der mehrfache Golden-Globe-Gewinner und Oscar-Preisträger („The Untouchables“) Sir Sean Connery seinen 90. Geburtstag. ORF 1 gratuliert dem Weltstar mit vier hochkarätigen Filmen: Den Auftakt macht am Freitag, dem 21. August 2020, um 23.35 Uhr „James Bond – Diamantenfieber“ aus dem Jahr 1971. Am Samstag, dem 22. August, um 23.25 Uhr ist sein letzter Auftritt als Agent 007 in „James Bond – Sag niemals nie“ neben Klaus Maria Brandauer und Kim Basinger zu sehen, bevor er es am Sonntag, dem 23. August, um 17.35 Uhr als „James Bond“ mit dem größenwahnsinnigen Schurken „Goldfinger“ zu tun bekommt – gespielt von dem deutschen Schauspieler Gert Fröbe. In „The Rock – Fels der Entscheidung“ am Sonntag, dem 23. August, um 21.55 Uhr versucht Connery dann als charismatischer Sträfling an der Seite von Nicolas Cage auf der berüchtigten Gefängnisinsel Alcatraz Ed Harris actionreich das Handwerk zu legen.

„James Bond – Diamantenfieber“ (Freitag, 21. August, 23.35 Uhr):

James Bond (Sean Connery) trifft bei einer Auseinandersetzung mit internationalen Diamantenschmugglern seinen totgeglaubten Erzfeind Blofeld (Charles Gray) wieder. Dieser versucht mit Hilfe eines manipulierten Satelliten eine atomare Katastrophe auszulösen. In weiteren Rollen sind u. a. Jill St. John, Lana Wood und Jimmy Dean zu sehen.

„James Bond – Sag niemals nie“ (Samstag, 22. August, 23.25 Uhr): Als zwei atomare Raketensprengköpfe verschwinden, wird die englische Regierung in Alarmbereitschaft versetzt. Der Topterrorist Blofeld (Max von Sydow), der sich zu dem Diebstahl bekennt, will sich den „Nichteinsatz“ königlich entlohnen lassen. Bester Mann, um für England die Kartoffeln aus dem Feuer zu holen: 007 James Bond. Zusammen mit seinem langjährigen Freund Felix Leiter (Bernie Casey) findet er heraus, dass der Geschäftsmann Largo (Klaus Maria Brandauer) den Transport der Sprengköpfe organisieren soll. Die Jagd kann beginnen. Immer an Bonds Seite: Largos schöne Freundin Domino (Kim Basinger).

„James Bond – Goldfinger“ (Sonntag, 23 August, 17.35 Uhr): Der größenwahnsinnige Schurke Goldfinger (Gert Fröbe) plant, die Goldreserven in Fort Knox radioaktiv zu verseuchen. So will er die westliche Finanzwelt in ein Chaos stürzen, um selbst daran Milliarden zu verdienen. Als Geheimagent James Bond (Sean Connery) versucht, den perfiden Plan zu vereiteln, gerät er in die Gewalt des Bösewichts. In weiteren Rollen sind u. a. Honor Blackman, Shirley Eaton und Bernard Lee zu sehen.

„The Rock – Fels der Entscheidung“ (Sonntag, 23. August, 21.55 Uhr):

Bei einem Überfall auf ein Waffenarsenal erbeutet der psychopathische Brigadegeneral Hummel (Ed Harris) Giftgasraketen. Mit seiner Truppe und 81 Geiseln verschanzt er sich auf der Insel Alcatraz und droht, mit seinen Raketen die Bevölkerung der Bay-Area auszulöschen, sollte die US-Regierung nicht binnen weniger Stunden 100 Millionen Dollar bereitstellen – als Entschädigung für die Familien jener Soldaten, die unter seinem Kommando bei inoffiziellen Einsätzen ums Leben kamen. FBI-Agent Stanley Goodspeed (Nicolas Cage), spezialisiert auf das Entschärfen biochemischer Waffen, soll das verhindern. Aber wie unbemerkt auf die Insel und an die Raketen kommen? Die Regierung zieht ihr Ass aus dem Ärmel: Patrick Mason (Sean Connery), der seit Jahren im Hochsicherheitsgefängnis einsitzt und dem als einzigem die Flucht aus Alcatraz gelang. Der im Kampf unerfahrene Bürohengst und der schlitzohrige Ausbrecherkönig – an diesen beiden hängt nun das Leben von Millionen.

