ÖAK 1. Halbjahr 2020: KURIER erneut am Stockerl

Wien (OTS) - Mit durchschnittlich 111.713 verkauften Exemplaren (davon 12.734 ePaper) im 1. Halbjahr 2020 (Mo-Sa) bestätigt der KURIER seine Position als drittgrößte Kauf-Tageszeitung in Österreich. Der ePaper Verkauf legt um 21,5 Prozent zu. Das belegt die heute veröffentlichte Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK). In der Verbreitung weist sie dem KURIER 124.198 Exemplare (davon 14.288 ePaper) aus, dessen Druckauflage beziffert die ÖAK mit 132.602 Exemplaren unter der Woche (Mo-Sa).

Starker KURIER am Sonntag

Vor allem am Sonntag stellt der KURIER erneut seine Auflagenstärke unter Beweis: 241.206 verkaufte Exemplare (davon 12.808 ePaper), was einem Verkaufsplus von 6.303 Exemplaren im Vergleich zum 1. Halbjahr 2019 entspricht. Die verbreitete Auflage liegt am Sonntag bei 251.648 Exemplaren (davon 14.376 ePaper), die Druckauflage bei 324.097 Exemplaren.

Deutliches Plus für ePaper

Mit einem Anstieg von +21,5 Prozent konnte der KURIER bei den ePaper-Verkäufen wiederholt deutlich zulegen: im 1. Halbjahr 2020 wurden wochentags (Mo-Sa) 12.734 ePaper verkauft, am Sonntag sind es 12.808. Allein in seinem Stammgebiet verbuchte der KURIER im 1. Halbjahr 11.068 verkaufte ePaper (Mo-Sa), was einem Zuwachs von +23,3 Prozent entspricht.

Auflagenstarkes Stammgebiet

Gewohnt auflagenstark präsentiert sich der KURIER in seiner Stammregion Wien, Niederösterreich und Burgenland: 197.028 Exemplare – davon 11.145 ePaper – wurden im 1. Halbjahr 2020 sonntags von der KURIER-Stammausgabe verkauft, im Wochenschnitt sind es 99.013 – davon 11.068 ePaper.

Vier von fünf Käufern sind Abonnenten

90.140 KURIER-Exemplare – davon 7.993 ePaper – werden wochentags (Mo-Sa) im Abo verkauft. Damit werden rund 80 Prozent der wochentags verkauften KURIER-Exemplare im Abonnement bezogen – ein starkes Zeichen für die Treue der KURIER-Leser in einer zunehmend fragmentierten Medienwelt. Sonntags beträgt die Abo-Auflage 78.251 Exemplare – davon 8.063 ePaper.

Thomas Kralinger, Geschäftsführer KURIER Medienhaus und MediaPrint: „Mit 241.000 sonntags und fast 112.000 wochentags verkauften Exemplaren bestätigt die aktuelle ÖAK dem KURIER auch im 1. Halbjahr 2020 dessen solide Position unter den Top 3-Kauf-Tageszeitungen des Landes. Dass wir mit unserem innovativen Produktportfolio und unserem klaren Bekenntnis zu unabhängigem Journalismus auf dem richtigen Weg in die Zukunft sind, beweist das deutliche Plus beim ePaper-Verkauf. Darauf sind wir stolz. Ob Digital, TV oder Print – die starken Marken des KURIER Medienhaus stehen in allen Segmenten für Qualitätsjournalismus, Premiumcontent und besten Service.“

Horst Pensold, Leiter Sales & Services bei MediaPrint: „Gerade in der Corona Krise wurde die Treue unserer Leser und Abonnenten zum Kurier abermals bestätigt. Sowohl im Printbereich, als auch digital, haben wir einen deutlich höheren Response beobachtet. Wir sehen diese Konvergenz als Auftrag das Modell Abo in Print und Digital weiter zu stärken.“

Quelle: ÖAK 1. Halbjahr 2020

Rückfragen & Kontakt:

Andrea Peter

+43 (0)5 1727 23940

andrea.peter @ mediaprint.at