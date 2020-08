Wiener NEOS fordern mehr Geld für Ausbau von Radwegen

Wien (OTS/RK) - Eine massive Erhöhung des Radwege-Budgets der Stadt Wien auf 27 Millionen Euro und neun neue Radwege, die die im bestehenden Radwegenetz vorhandenen Lücken schließen sollen: Das haben NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr sowie Gemeinderätin und Verkehrssprecherin Bettina Emmerling heute, Mittwoch in einem Pressegespräch beim Radweg Argentinierstraße auf der Wieden gefordert. „Der derzeitige Radwegeplan der Stadt Wien ist ein Fleckerlteppich; es gibt nicht einmal ein eigenes Budget für Fahrradwege und -straßen“, kritisiert Wiederkehr. „Der Radverkehr in der Stadt nimmt zu, und das ist gut. Doch um den Umstieg auf das Rad zu erleichtern, müssen Mittel investiert werden“, sagte Wiederkehr. Mit dem momentanen Budget von rund 7 Millionen Euro für die Radinfrastruktur hinke Wien weit hinter Städten wie Amsterdam oder Paris hinterher. Deren Ausgaben für den Radwegebau betrage pro Kopf im Vergleich mehr als das Dreifache, rechnete der pinke Politiker vor.



In einem ersten Schritt sollen rund 40 Kilometer „tatsächliche“ Radwege neu gebaut werden. „Die Stadt Wien gibt offiziell ein Radnetz von 1.300 Kilometer an. Aber nur 130 Kilometer sind baulich getrennte Radwege, der Rest ist nur auf die Straße aufgepinselt. Dadurch ist die Sicherheit der Radfahrenden – vor allem der Kinder – stark gefährdet“, bemängelt Emmerling die derzeitige Situation. So soll etwa zwischen Schwedenplatz und Kagraner Platz der „schmale“ Einrichtungsradweg auf der Praterstraße, Lasallestraße und Wagramer Straße durch einen breiten Zweirichtungsradweg ersetzt werden. „Statt der jetzigen Pop-up-Politik der Grünen, verlangen wir eine nachhaltige Verkehrspolitik, die den Ansprüchen einer zeitgemäßen Mobilität entspricht. Und die über den Wahltermin im Oktober Bestand hat“, sagte Emmerling.

