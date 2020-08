JUNOS gründen „Junge liberale Schüler_innen“ als neue Schüler_innenorganisation für Österreich

Stürgkh/Plattner: „Es braucht in der Schulpolitik mehr als nur einen roten und einen türkisenen Papageien.“

Wien (OTS) - JUNOS, die Jungen liberalen NEOS, gründen eine Schüler_innenorganisation. Ab heute können Interessierte online (schuelerinnen.junos.at) Mitglied bei JUNOS Schüler_innen werden. „Die Schüler_innenvertretung war bis heute fest in der Hand von AKS und Schülerunion, deren Politikverständnis oft älter und verstaubter ist als die ihrer Mutterparteien. Wir wollen das Bildungssystem und auch die Schüler_innenvertretung neu denken. Wir wollen jeder Schülerin und jedem Schüler die Chance geben, ihren Bildungsweg selbst zu gestalten. Genau deswegen braucht es die Jungen liberalen Schüler_innen“, so JUNOS-Vorsitzende Anna Stürgkh.

Zeit für eine Alternative

„Es ist absurd, dass sich das Angebot an Meinungen für Schülerinnen und Schüler bisher auf zwei Organisationen begrenzt. Wir wollen eine Organisation, in der Schülerinnen und Schüler die Inhalte erarbeiten und nicht deren Parteien”, so Mitbegründer der JUNOS Schüler_innen Leopold Plattner, stv. Bundesschulsprecher. Die neue Organisation basiert auf den Werten der Chancengerechtigkeit, Transparenz, Anstand und setzt sich für eine echte partizipative Demokratie ein. „Es braucht eine konstruktive Schüler_innenpolitik, die sich mit Inhalten statt mit sich selbst beschäftigt. Damit dies gelebt wird, braucht es mehr als einen roten und einen türkisenen Papageien.“

Als Schüler_in jeglicher Schulform oder Lehrling hat man die Möglichkeit, bei JUNOS Schüler_innen Mitglied zu werden. Als solches wiederum kann man bei Mitgliederversammlungen wählen und sich auch für die eigenen Ideen einer neuen Schule einsetzen. Die konstituierende Mitgliederversammlung von JUNOS Schüler_innen findet am 5. September statt - mehr Infos gibt es demnächst auf der Website (schuelerinnen.junos.at).

