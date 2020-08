ORF III am Donnerstag: Folge drei von „Das ganz normale Verhalten der Österreicher“ mit Rudi Roubinek „beim Modellbau“

Außerdem: Drei „Alltagsgeschichten“ u. a. mit „Am Bahnhof“ sowie tagsüber finalen Folgen von „Wenn der Vater mit dem Sohne“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Donnerstag, dem 20. August 2020, im Hauptabend die dritte Folge von „Das ganz normale Verhalten der Österreicher“. Darin taucht Rudi Roubinek in die detailreiche Welt des Modellbaus ein. Schon am Nachmittag ab 15.05 Uhr zeigt ORF III außerdem die finalen vier Folgen von „Wenn der Vater mit dem Sohne“ im Rahmen des umfangreichen ORF-Schwerpunkts zum 90. Geburtstag von Peter Weck.

Der Reiz des Kleinen steht im Vordergrund der dritten Folge von „Das ganz normale Verhalten der Österreicher … beim Modellbau“ (20.15 Uhr). In Dürnbach im Burgenland ist Alfred Birke zu Hause, der seit 70 Jahren Flugzeug-Modellbauer ist und Rudi Roubinek beim Bau eines neuen Modells assistieren lässt. Der Flugplatz in Oberpullendorf versteht sich hingegen als Mittelpunkt der burgenländischen Modellflieger-Szene, wo Jimmy Tuczai sich regelmäßig mit Gleichgesinnten trifft, um zu schrauben, zu basteln und die Modellflugzeuge zu einem Rundflug starten zu lassen. Im oberösterreichischen Pöndorf darf Roubinek das private Reich von Thomas Pichler betreten, in dem der Servicetechniker Plastik- und Zinnfiguren zusammenbaut, bemalt und anschließend damit – streng nach umfassendem Regelwerk – gegen seine Freunde in die Schlacht zieht. Deutlich klassischer gehen es Hermann Höllinger in Ried im Innkreis sowie Franz Liebl und sein Sohn in Neuhofen an, die den Publikumsliebling in die Philosophie des Eisenbahn-Modellbaus einführen. Zu guter Letzt trifft Rudi Roubinek auf Harald Flicker aus Waidhofen an der Thaya in Niederösterreich, der seit 35 Jahren an seinen Miniaturautos schraubt.

Anschließend zeigt ORF III wieder drei „Alltagsgeschichten“: Den Anfang macht um 21.05 Uhr „Am Bahnhof“. Schauplätze in dieser Ausgabe sind der ehemaligen West- und Südbahnhof in Wien. Elizabeth T. Spira bittet dabei Reisende, Pendler, Eisenbahnfreunde, Liebende, jugendliche Ausreißer, Haftentlassene, Schmuggler und Obdachlose vor die Kamera. Es folgen „Schauplatz Kaisermühlen“ (21.55 Uhr) und „Meldemannstraße“ (22.45 Uhr).

