Haustiere: Rund 785 Euro sollte man für einen Hund pro Jahr rechnen

Mit Hundesittern und professionelle Pflegeservices liegen die Kosten bei 2.330 Euro

Wien (OTS) - Was gibt es Schöneres, als sein Leben mit einem treuen Haustier zu teilen. Auch Skeptiker werden meist im direkten Kontakt mit den Vierbeinern von den Vorteilen überzeugt. Das Online-Portal für Dienstleistungen ProntoPro.at hat sich angesehen, mit welchen Kosten Hundebesitzer pro Jahr rechnen müssen. Das Jahresbudget für einen mittelgroßen Hund liegt bei 785 Euro. Wer die Unterstützung von Hundesittern und professionelle Pflegeservices in Anspruch nimmt, liegt bei 2.330 Euro.

Der Hund ist nach der Katze das zweitliebste Haustier der Österreicher. Schätzungen zufolge gibt es 827.000 Hunde in Österreichs Haushalten – Tendenz steigend. Allein in Wien sind 55.000 der Vierbeiner beheimatet. Leider werden jährlich auch tausende Tiere ausgesetzt. Gerade wenn der Urlaub vor der Tür steht, verzeichnen die Tierheime vermehrt Zuwachs. Wer jetzt ein Haustier aufnehmen möchte, sollte auf die Bedürfnisse der menschlichen Begleiter Rücksicht nehmen und vorbereitet sein.

Was Hunde brauchen

Die Grundbedürfnisse unserer vierbeinigen Freunde lassen sich in vier Bereiche zusammenfassen: Essen und Trinken, Laufen und sich in der Natur austoben, mit Gleichaltrigen sozialisieren, Zuneigung von Frauchen und Herrchen bekommen sowie Befehle im täglichen Leben auf eine liebevolle und bestimmte Art und Weise erhalten. Das sollten zukünftigen Besitzer eines Hundes beachten, um das Wohlergehen ihres Tieres sicherzustellen. Pronto-Pro-Hunde-Profis raten: "Wenn man weiß, dass der Hund mindestens 8 Stunden allein verbringen muss, sollte man Vorkehrungen treffen und eventuell mit der Unterstützung eines Hundesitters sicherstellen, dass der Hund 3-4 Mal am Tag ausgeführt wird.“ Einer dieser Ausflüge sollte in der Natur stattfinden und mindestens 30-60 Minuten dauern. Dann werden sich die Besitzer über einen ausgeglichenen Hund freuen können.

...und wie hoch sind die Kosten?

Zusätzlich zu den Anschaffungskosten für den Hund, sollten sich Hundebesitzer auch auf weitere Kosten einstellen. Dazu zählen etwa Impfungen, die unerlässlich sind, um ein gesundes Leben für den geliebten Vierbeiner zu gewährleisten und um Probleme zu vermeiden, die den Geldbeutel des Besitzers noch stärker belasten könnten. Im Schnitt sollte man dafür im ersten Jahr 150 Euro veranschlagen. Die jährlichen Kontrollbesuch beim Tierarzt sind ebenfalls unbedingt einzuplanen, um sicherzustellen, dass mit dem treuen Begleiter alles in Ordnung ist. Die Kosten belaufen sich hier auf rund 65 Euro.

Und dann gibt es natürlich noch die Basiskosten: Eine Grundausstattung mit Futter- und Wassernäpfen, der Kauf einer Box, einer Leine und eines Halsbandes erfordert eine Anfangsinvestition von rund 200 Euro. Die laufenden Futterkosten liegen für einen kleinen bis mittelgroßen Hund bei etwa 60 Euro im Monat, bei einem großen Hund liegen die Kosten in etwa bei 150 Euro.

Aber auch Services wie Hundesitting, Pflege oder Training sollten eingeplant werden. Hundesitter auf ProntoPro.at verlangen im Schnitt 14 Euro pro Stunde, bieten allerdings die Möglichkeit, Pauschalpreise zu vereinbaren, wenn ein Tier laufend betreut wird. Einmal Komplettservice für den Hund mit Waschen, Schneiden, Föhnen sowie Nägel schneiden kostet ab 45 Euro und variiert je nach Größe des Hundes. Hundetrainingskurse für Welpen oder auch bereits erwachsenen Exemplare werden ab 40 Euro angeboten - 5 Einheiten sind in der Regel ausreichend.

Was unsere Lieblinge kosten

Erstes Jahr

Tierarzt (Jährlicher Besuche - einmalig): € 65

Impfungen: € 150

Grundausstattung (Näpfe, Box, Leine, Halsband): € 200

Futter (60 € pro Monat für einen Hund bis zu 20kg): € 720

Gesamt erstes Jahr (Basiskosten): € 1.135

Folgejahre

Tierarzt: € 65

Futter: € 720

Gesamt (Basiskosten): € 785

Zusätzliche Services

Hundesitter (2 Stunden pro Woche - 14 € pro Stunde): € 1.456

Hundepflege (2 Mal pro Jahr - 45 € pro Besuch): € 90

Hundetrainer (5 Einheiten - 40 € pro Stunde): € 200

Gesamtkosten Basis und Zusatzservices Folgejahre: € 2.331

