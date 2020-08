Feierliche Kranzniederlegung anlässlich des 75. Jahrestages der Eröffnung des Befreiungsdenkmals am Schwarzenbergplatz

Wien (OTS) - 75 Jahre prägt das Befreiungsdenkmal am Schwarzenbergplatz das architektonische Bild eines der schönsten Plätze im Zentrum der österreichischen Hauptstadt. Es ist ein besonderes Symbol der russisch-österreichischen und europäischen Geschichte. Am 19. August 1945 enthüllt, war es das erste Denkmal dieser Art zu Ehren der im Zweiten Weltkrieg gefallenen sowjetischen Soldaten in Europa.

Am Tag des 75. Jubiläums seiner Eröffnung veranstaltet die Botschaft der Russischen Föderation um 12:00 Uhr eine feierliche Kranzniederlegung unter Teilnahme des Präsidenten des Nationalrates der Republik Österreich Herrn Mag. Wolfgang Sobotka und der Botschafter von GUS-Staaten.

