LH Mikl-Leitner gratulierte dem ehemaligen Landtagspräsidenten Hans Penz zum 70. Geburtstag

„Mitgestalter des niederösterreichischen Weges“

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Kreise von Freunden und Wegbegleitern gratulierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner heute, Dienstag, dem Präsidenten des NÖ Landtages a. D., Hans Penz, zum 70. Geburtstag. Penz übte in den Jahren 2008 bis 2018 das Amt des Präsidenten des Landtages aus, zuvor war er schon zehn Jahre lang Dritter Landtagspräsident gewesen. Elf Jahre lang gehörte er dem Bundesrat an.

„Zwei Dinge zeichnen dich ganz besonders aus: politisches Gespür und strategisches Denken“, sagte die Landeshauptfrau in ihrer Laudatio über den Jubilar. Penz sei „für viele von uns ein unverzichtbarer Partner“, betonte sie: „Unterstützend, beratend, als Vordenker und beim Entwickeln strategischer Linien.“ So habe der ehemalige Landtagspräsident die Veränderungen in der Landwirtschaft „mit sehr viel Herzblut und Kompetenz begleitet“, aber immer auch „das große Ganze gesehen“. Penz sei ein „Mitgestalter des niederösterreichischen Weges vom Agrarland zum Industrieland und Wissenschaftsland“, hielt sie fest. Das „Finden von gemeinsamen Lösungen“ sei ihm stets ein großes Anliegen gewesen, meinte die Landeshauptfrau weiters, die Penz auch als einen „glühenden Föderalisten“ beschrieb.

In seinen Dankesworten ging Präsident a. D. Penz besonders auf die derzeitige Pandemie ein. Diese bringe viele Veränderungen mit sich – etwa in der Wirtschaft, aber auch für die Bildung oder auch im Umgang miteinander. Es gelte nun, auf die damit verbundenen Fragen Antworten zu geben, betonte er: „Das setzt ein Wertefundament voraus.“ Politik sei „Arbeit für die Menschen“ und bedeute, „den Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden“. Angesichts von „großen Fragen wie Sicherheit, Nachhaltigkeit, Digitalisierung“ müsse man „den Menschen Orientierung geben“, so Penz.

Ing. Hans Penz wurde am 17. August 1950 geboren. Von 1984 bis 2010 war er Direktor des NÖ Bauernbundes. Seit 1998 gehörte er dem Niederösterreichischen Landtag an, von 1998 bis 2008 bekleidete er das Amt des Dritten Präsidenten des Landtages, von 2008 bis 2018 das des Präsidenten. In den Jahren 1987 bis 1998 war er Mitglied des Bundesrates.

