Aurigin - bahnbrechender FinTech-Akteur rüstet Investmentbanken für Covid-Ära aus

New York (ots/PRNewswire) - Aurigin (ehemals BankerBay) mit Sitz in New York, die weltweit größte M&A-Plattform mit kuratierten Live-Transaktionen im Wert von über 250 Milliarden US-Dollar, führt eine Unternehmenslösung ein, die keine Bank ignorieren kann.

Aurigin kündigt "AiB" an, eine Unternehmenslösung, die entwickelt wurde, um die steigenden Anforderungen von Investmentbanken und ihren Kunden zu erfüllen, indem der End-to-End-Prozess von der Einleitung einer Transaktion bis zu ihrer Ausführung in einer integrierten Plattform digitalisiert wird. Seit seiner Gründung im Jahr 2014 befindet sich Aurigin an der Spitze der digitalen Transformation in der Investmentbanking-Branche und bezeichnet die aktuellen globalen Bedingungen als einen gewaltigen Handlungsaufruf.

"Das Investmentbanking ist schon seit Jahrzehnten modernisierungsreif, aber langjährige Traditionen und ein hartnäckiger Widerstand gegen Veränderungen haben die physischen Festungen während eines Tsunamis der industriellen Digitalisierung weiter intakt gehalten. Nun haben Banken aufgrund von COVID-19 keine Wahl mehr und müssen einfach handeln", sagt Romesh Jayawickrama, CEO und Gründer von Aurigin.

In der Vergangenheit haben Investmentbanken dazu tendiert, betriebliche Probleme anzugehen, indem sie Menschen hinzufügten oder abzogen. Dies sind weder langfristige noch skalierbare Lösungen. Das Kernprinzip von Aurigin besteht darin, dass kostenintensives Humankapital nur für hochwertige Aufgaben eingesetzt werden sollte, während die Technologie die zeitaufwändige Schwerarbeit bewältigen sollte. Obwohl es sich hierbei um eine offensichtliche Philosophie handelt, an der man festhalten sollte, scheinen sich nur sehr wenige Banken daran zu halten. Das Unternehmen schätzt, dass die Einführung seiner Technologie die Arbeitszeit in Schlüsselbereichen um bis zu 80 %, die Markteinführungszeit um 50 % und die Kosten um 70 % reduzieren kann.

Das funktioniert so: Das bestehende Geschäftsmodell von Aurigin nutzt einen proprietären algorithmischen Prozess, um schnell und präzise kapitalsuchende Unternehmen mit Institutionen zu verbinden, die überall auf der Welt Kapital bereitstellen. Diese Technologie wurde weiter ausgebaut, um Banken eine Unternehmenslösung zu bieten, die den gesamten Prozess digitalisiert, vom ersten Kredit, den eine Bank einem Unternehmen bereitstellt, über beliebige Formen von Eigenkapitalbeschaffung und M&A, bis hin zu einem IPO. AiB schließt die Lücken zwischen den relevanten Geschäftsbereichen einer Bank, wobei entweder Kunden oder automatisierte Analysen die am besten geeignete Abteilung einer Bank über potenzielle Eigenkapitalanforderungen benachrichtigen. Die Plattform löst dann die entsprechende Prozesskette aus. Dazu gehören das Erstellen von Marketingmaterial, das Füllen von Datenräumen und der Abgleich des Kapitalbedarfs mit internen oder externen Finanzierungsquellen über das globale Investoren-Ökosystem von Aurigin. AiB bietet digitalisierte Lösungen für Kunden, Banken und alle externen Investoren.

"Die Betriebsmodelle der Banken sind einfach zu schwerfällig. Sie müssen auf Geschäfte in Höhe von Milliarden von US-Dollar verzichten, weil die Einzelkosten für die Ausführung zu hoch sind. Die heutige Zeit erfordert die Nutzung von Technologie, um Prozesse zu optimieren, die Einzelkosten zu minimieren, die Skalierbarkeit zu erhöhen und den bestehenden Geschäftsbereichen Umsatzquellen hinzuzufügen", sagt Jayawickrama.

COVID-19 hat die bestehenden Probleme bei Investmentbanken so weit verschärft, dass die digitale Transformation quer durch alle Bereiche der Banken - Front-, Middle- und Back-Office - nun eine strategische Notwendigkeit darstellt. Aurigin bietet eine langfristige und skalierbare Lösung, die dabei helfen wird, die Branche zu transformieren.

