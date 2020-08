"Keinen Schritt zurück!"-Präsentation

Katharina Felzmann ist "Maggy Stuart"

Wien (OTS) - OptixSociety präsentiert am 12.9 in Wien, das neueste Projekt. Die Umsetzung des Romans "Keinen Schritt zurück!" (Florian Juterschnig) als Film und Hörbuch.

Da die ursprüngliche Verfilmung wegen COVID19 verschoben werden musste, erscheinen nun einige Kurzfilme und ein Hörspiel als "Promo". Im Rahmen eines Pressefrühstücks am 12.9. in Wien, stellt der Kulturverein nun die weiteren Pläne für die Verfilmung 2021 vor, unter anderem die designierten Hauptdarsteller unter welchen sich auch Katharina Felzmann (KiddyContest-Siegerin 2019) in der Hauptrolle "Maggy Stuart" wiedergefunden hat.

Pressefrühstück "Keinen Schritt zurück!"

Datum: 12.09.2020, 10:00 - 12:00 Uhr

Ort: Cafe Landtmann

Universitätsring 4, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.optixsociety.com

Rückfragen & Kontakt:

Telefon: +43 676 68 77 050

Mail: officeoptixfilm @ gmx.at