NEOS Wien/Emmerling: neue Straßenbahn und Bach für Nordwestbahnhof

Bettina Emmerling: „Chance auf ein innovatives Projekt darf nicht ungenutzt bleiben“

Wien (OTS) - Noch rollen hier die Züge, doch schon bald soll am Gelände des Nordwestbahnhofs, dem größten innerstädtischen Entwicklungsgebiet Wiens, ein neuer Stadtteil mit rund 5.000 Wohnungen entstehen. Was bei der Planung jedoch vergessen wurde, ist ein Konzept wie die ehemalige Trasse der Nordwestbahn, die vom Nordwestbahnhof bis an die Donau führt, sinnvoll genutzt werden kann. „Die bereits vorhandene Nordwestbahntrasse stellt eine Verbindung vom Kornhäuselviertel zum Nordwestbahnhof dar. Diese Chance für den Ausbau der Verkehrsanbindung dürfen wir nicht ungenutzt verstreichen lassen. Sie muss in die Planung des Stadtentwicklungsgebietes unbedingt miteingebunden werden“, fordert Bettina Emmerling, Verkehrssprecherin der NEOS Wien. Konkret schlagen die NEOS eine neue Straßenbahnlinie vor, welche den Nordwestbahnhof mit dem Kornhäuselviertel verbindet. Die Trasse wäre bereits vorhanden, sie müsste lediglich für die Straßenbahn revitalisiert werden.

Zusätzlich zur Straßenbahn soll ein neuer Seitenarm der Donau entstehen und neben dem Damm fließen. Auch einen Fahrradhighway können sich die NEOS hier vorstellen.

„Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur im Kornhäuselviertel ist bereits lange überfällig. Uns bietet sich jetzt die Chance ein innovatives Projekt zu starten, welches nicht nur die Verkehrsanbindung enorm verbessert, sondern auch den Klimaschutz wirklich ernst nimmt“, so Emmerling.

