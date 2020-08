ORF-Premiere für „Reiterhof Wildenstein“ in ORF 2

Auftakt zur neuen Reihe mit „Die Pferdeflüsterin“ am 19. August

Wien (OTS) - Eine Revolution im Dressurreiten möchte eine junge Gestüt-Erbin starten: nicht die „alte Schule“ mit Zwang und Peitsche, sondern mit einem sanften Umgang mit den edlen Tieren. Also will Klara Deutschmann als unkonventionelle Reiterin und Trainerin Rike in der neuen Reihe „Reiterhof Wildenstein“ das traditionsreiche Gestüt ihrer Familie umkrempeln. Doch der Widerstand aus den eigenen Reihen ist groß, dabei steht der Betrieb vor dem Ruin. Der Auftaktfilm „Die Pferdeflüsterin“ ist als ORF-Premiere am Mittwoch, dem 19. August 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2 zu sehen. Die turbulente Fortsetzung „Kampf um Jacomo“ der prominent besetzten Reihe steht am Mittwoch, dem 26. August 2020, um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 2.

Neben Jungstar Klara Deutschmann spielen in der neuen Reihe die Austromimen Ulli Maier, Stefan Pohl und Florian Maria Sumerauer. In weiteren Rollen sind u. a. Shenia Lacher, Angus McGruther, Alexander Khuon, Gerd Anthoff, Helmfried von Lüttichau und Susu Padotzke zu sehen. Regie führte Vivian Naefe nach den Drehbüchern von Andrea Stoll.

Mehr zum Inhalt der Auftaktfolge: „Reiterhof Wildenstein – Die Pferdeflüsterin“ am 19. August

Gestütstochter Rike (Klara Deutschmann) hat eine seltene Gabe: Sie kann in die Seele der Pferde blicken. Seit einem Streit mit ihren Eltern lebt Rike auf einer Pferderanch in Arizona. Als der Tod ihres Vaters Rike zurück nach Hause führt, muss sie feststellen, dass der Familienbetrieb hoch verschuldet ist. Die Zukunft des Gestüts hängt vom Turniersieg des teuren Hengstes Jacomo ab. Doch das Pferd ist verstört. Nur Rike weiß, was ihm fehlt, die Zeit aber drängt. In Arizona wartet Lebensgefährte Jack (Angus McGruther) sehnlich auf Rikes Rückkehr. Da äußert Rikes Mutter Elsa (Ulli Maier) eine letzte Bitte.

