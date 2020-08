ÖSTERREICH: Dogudan startet asiatisches Restaurant der Spitzenklasse

Legendäre Onyx-Bar im Haas-Haus wird Top-Asiate

Wien (OTS) - Wie die Tageszeitung ÖSTERREICH in ihrer Dienstag-Ausgabe berichtet, wird Gastronom Attila Dogudan im Haas-Haus beim Stephansdom ein asiatisches Spitzenrestaurant unter dem Namen "Onyx" eröffnen. Das Lokal wird die gleichnamige Onyx-Bar ersetzen, die coronabedingt nicht optimal bespielt werden kann.

Dogudan orientiert sich an den gastronomischen Konzepten von "Nobu" oder "Zuma", die von New York beziehungsweise London aus ihre Erfolgsgeschichte begonnen hatten. In lockerer Atmosphäre soll Spitzenküche geboten werden.

Dogudan hat sein Team bereits beisammen, darunter Köche, die in London engagiert wurden. Dogudan zu ÖSTERREICH: "In London gibt es mit Sicherheit die besten asiatische Küche, doch nach dem Lockdown haben viele Restaurants nicht wieder aufgesperrt."

Mit der Performance seiner in Wien bestehenden "Do&Co"-Restaurants im Haas-Haus und bei der Albertina ist Dogudan hochzufrieden: "Wir sind von der Auslastung her bereits auf Vorjahresniveau."

Das neue "Onyx"-Restaurant soll Mitte September eröffnen, mit einem Soft Opening soll bereits zu Monatsbeginn gestartet werden.

