Neue Volkspartei Favoriten: Peter Sittler tritt als Spitzenkandidat im Wahlkreis Favoriten an

Integrationsproblematik im Bezirk ernst nehmen

Wien (OTS) - Mit Peter Sittler kandidiert bei der Wien-Wahl am 11. Oktober ein Favoritner aus Überzeugung und ein Unternehmer aus Leidenschaft als Spitzenkandidat für die neue Volkspartei im Wahlkreis Favoriten. Der 47-Jährige lebt seit seiner Geburt im alten Sonnwendviertel und kennt daher die unterschiedlichen Bedürfnisse der Menschen im Bezirk sehr gut. „Ich trete bei der kommenden Wahl dafür ein, dass die Integrationsprobleme in unserem Bezirk endlich ernst genommen werden müssen. Extremismus und Parallelgesellschaften dürfen nicht ignoriert werden“, so Sittler.

„Es geht darum, die Lebensqualität in Favoriten weiter zu verbessern, damit gewachsene Grätzl erhalten bleiben und nicht ihren Charakter und Charme verlieren. Auch die Fußgängerzone Favoritenstraße muss innovativ weiterentwickelt werden, um wieder ein Shopping-Erlebnis für Favoriten zu schaffen“, ist Peter Sittler überzeugt. Sittler absolvierte ein Studium der Betriebs- und der Immobilienwirtschaft, seit über 23 Jahren ist er selbstständig im Bereich IT-Consulting, Computerhandel und Immobilienmanagement tätig. Seine Kandidatur ist eine echte Chance für Favoriten und für mehr wirtschaftliches Denken und Handeln im Rathaus!

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien/