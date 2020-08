Gemeinderatswahl: WIFF-Wir für Floridsdorf tritt an.

Wien (OTS) - Die Floridsdorfer Bürgerpartei WIFF tritt zur Wien-Wahl neben dem Bezirk auch bei der Gemeinderatswahl an. "Der Zuspruch aus der Bevölkerung bestätigt unsere Hoffnung, das erforderliche Grundmandat im Bezirk zu erreichen", sind die beiden WIFF-Spitzenkandidaten Hans Jörg Schimanek und Ossi Turtenwald überzeugt. "Hilfreich ist auch, dass – mit Ausnahme der SPÖ – die Spitzen der übrigen Bezirks-Parteien in der Öffentlichkeit einen äußerst geringen Bekanntheitsgrad aufweisen. Ausschlaggebend wird aber sein, wie unserer täglicher Einsatz für die Bevölkerung von der Wählerschaft honoriert wird. Aber auch da haben wir mit Sicherheit 'die Nase weit vorne'", so WIFF-Parteiobmann Hans Jörg Schimanek abschließend.

