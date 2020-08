FPÖ – Schnedlitz zu Kroatien: Neuerliche Panik- und Angstmacherei durch Bundesregierung unerträglich

Wien (OTS) - „Während Israel Kroatien als eines der wenigen Länder in Europa zum sicheren Reiseland erklärt, die Infektionszahlen in Kroatien überschaubar und sogar verschwindend gering sind, verbreitet die schwarz-grüne Chaostruppe um Kanzler Kurz wieder unheilvolle Panik. Es kann ja nur ein großer Mumpitz sein, wenn ein Urlauber, der vor Mitternacht heimkommt, nicht in Quarantäne muss, nach Mitternacht aber sehr wohl“, so heute der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

„Gerade Kroatien ist in puncto Corona-Infektionen ein sicheres Land. Das Hauptreiseziel der Österreicher ist und bleibt Istrien und dort wurden in den letzten zwei Wochen gerade nur 7,2 Fälle per 100.000 Einwohner verzeichnet. Auch wenn unverantwortliche ‚Party-Tiger‘ in Nachtclubs lokale Cluster verursachten, betrifft das noch lange nicht den Camping-Urlauber oder die Familie im Appartementhaus“, erklärte der FPÖ-Generalsekretär.

„Diese Reisewarnung ist wieder einmal einem schwarz-grünen Panik-Marketing geschuldet, denn die Ansteckungsgefahr ist anderorts wahrscheinlich höher, als im Strand-Café an der Adria. Es ist auch nicht zu verstehen, warum Urlauber, die aus Kroatien heimkommen einen Covid-19 Test gratis erhalten und jene aus Spanien nicht. Gerade ein umfassendes Monitoring von Heimkehrern aus möglichst vielen Ländern würde eine wichtige Datenlage liefern. Weder Bundeskanzler Kurz noch sein Vasall Anschober sind Herr der Lage oder Retter aus der Krise, sondern lediglich Showmaster auf einer künstlich geschaffenen Bühne zum Leidwesen aller Österreicher“, so Schnedlitz.

