ORF III am Dienstag: Finale Folgen von „Agatha Christie’s Poirot“ mit „Die Arbeiten des Herkules“ und „Vorhang – Poirots letzter Fall“

Tagsüber: Drei Folgen von „Wenn der Vater mit dem Sohne“ zum 90. Geburtstag von Peter Weck

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information verabschiedet sich am Dienstag, dem 18. August 2020, vom belgischen Meisterdetektiv Hercule Poirot und zeigt im Hauptabend die zwei finalen Folgen von „Agatha Christie’s Poirot“ – beide aus dem Jahr 2010. Außerdem setzt „ORF III Spezial“ ab 16.10 Uhr den Peter-Weck-Schwerpunkt zum 90. Geburtstag mit drei Folgen von „Wenn der Vater mit dem Sohne“ fort.

„Die Arbeiten des Herkules“ (20.15 Uhr) lautet der Titel der vorletzten Folge von „Agatha Christie’s Poirot“. Poirot (David Suchet) verspricht einer jungen Dame, sie und ihre Juwelen zu schützen. Doch kurz darauf wird sie beraubt und ermordet. Poirot fällt in eine Depression, aus der ihn erst der Liebeskummer eines Chauffeurs zurückholt. Kurzerhand verspricht er, dessen verschwundene Freundin zu finden und zurückzubringen. Die Suche führt den Meisterdetektiv in ein Alpenhotel in der Schweiz, in dem einiges an Arbeit auf ihn wartet.

Um 21.50 Uhr präsentiert ORF III schließlich „Vorhang – Poirots letzter Fall“. Nach vielen Jahren treffen sich Poirot, nun von Arthrose geplagt, und Captain Hastings (Hugh Fraser), der inzwischen verwitwet ist, wieder. Als sie eine Einladung nach Styles erhalten, dem Haus, in dem sie ihren ersten gemeinsamen Fall lösten, nehmen sie diese schnell an. Doch als der große Detektiv einen der scheinbar harmlosen Gäste als „X“ bezeichnet, einen rücksichtslosen Serienmörder, zweifeln die Menschen an seinem Verstand und der Leistung seiner berühmten grauen Zellen. Doch Poirot ist sich sicher, dass nur er einen weiteren Mord verhindern kann, selbst wenn dabei sein eigenes Leben in Gefahr gerät.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at