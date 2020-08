SOS Mitmensch: Wahl für WienerInnen ohne österreichischen Pass startet heute

Aktion „Pass Egal Wahl“ gegen Wahlausschluss von einem Drittel der Bundeshauptstadt

Wien (OTS) - Die Menschenrechtsorganisation SOS Mitmensch startet eine Wahlaktion gegen den Ausschluss von einem Drittel der Wiener Bevölkerung von der Gemeinderatswahl. Unter dem Motto „Mein Wien. Meine Wahl. Pass Egal.“ können ab heute bis zum 6. Oktober alle Wienerinnen und Wiener ohne österreichische Staatsbürgerschaft ihre Stimme per Briefwahl für eine der in Wien kandidierenden Parteien abgeben.

„Seit Jahren wächst die Kluft zwischen Gesamtbevölkerung und Wahlberechtigen. Inzwischen ist ein Drittel der hier lebenden Menschen von demokratischer Mitbestimmung ausgeschlossen. Mit der Pass Egal Wahl wollen wir zeigen, dass Wien mehr ist als nur eine Zwei-Drittel-Stadt. Denn Demokratie lebt von Beteiligung, nicht von Ausschluss“, so Gerlinde Affenzeller, Geschäftsführerin von SOS Mitmensch.

Laut aktuellen Zahlen der Statistik Austria sind 30,1 Prozent der in Wien lebenden Personen im wahlberechtigten Alter aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft von der Wiener Gemeinderatswahl 2020 ausgeschlossen. Das ist ein noch nie dagewesener Anteil an Nichtwahlberechtigten in der Bundeshauptstadt. Mehr als die Hälfte davon lebt laut Statistik Austria schon zehn Jahre oder länger in Wien.

„Diese Menschen sind von der politischen Gestaltung der eigenen Lebensverhältnisse ausgeschlossen, obwohl sie häufig seit sehr vielen Jahren ihren Lebensmittelpunkt in Wien haben. Sie bleiben in vielen Fällen nicht zuletzt auch aufgrund der sozial ausgrenzenden Einbürgerungsbestimmungen von politischer Teilhabe ausgeschlossen“, betont Affenzeller und weist damit auf die im europäischen Vergleich sehr hohen Hürden für die Einbürgerung in Österreich hin.

„In Gesprächen mit Betroffenen ist eines oft schnell klar: die Menschen sehen sich als Teil der Stadt Wien. Sie wollen sich einbringen und mitbestimmen können, wer die politischen Entscheidungen in ihrer Stadt trifft. Dieser Wunsch nach Beteiligung sollte im Interesse der Zukunft unseres demokratischen Zusammenlebens genutzt werden“, so Affenzeller.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie findet die „Pass Egal Wahl“ von SOS Mitmensch heuer erstmals vorwiegend als Briefwahl statt. Stimmen können bis zum 6. Oktober abgegeben werden.

An der Wahlmobilisierung beteiligen sich auch heuer wieder prominente Persönlichkeiten, allen voran der Kabarettist und Autor Dirk Stermann, für den Wien bereits seit 32 Jahren Lebensmittelpunkt ist.

Laufend aktualisierte Informationen zur „Pass Egal Wahl“ finden sich auf der Webseite von SOS Mitmensch: https://www.sosmitmensch.at/save-the-date-pass-egal-wahl-2020

Rückfragen & Kontakt:

Magdalena Stern

0664 142 53 08

magdalena.stern @ sosmitmensch.at