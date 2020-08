AK Wien bietet mit Express-Anmeldung modernes Service

Mitglieder können sich schnell und unkompliziert zum Termin anmelden

Wien (OTS) - Wer im Haupthaus der AK Wien einen Beratungstermin hat, kann sich nun schnell und unkompliziert beim „Express-Terminal“ anmelden. Die Mitgliedskarte an den Scanner halten reicht, schon fließen alle Mitgliedsdaten automatisch ins System ein. „Langes Schlange stehen kann so vermieden werden. Das ist bei mehreren hundert Beratungen am Tag ein wichtiges, neues Service für die Wiener AK Mitglieder. Die BeraterInnen haben so mehr Zeit für das einzelne Mitglied“, so AK Präsidentin Renate Anderl.

