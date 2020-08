#dif20 Sommertour – Auf geht’s in Woche 8

Acts nächste Woche: Febration, DELADAP, Drew Sarich, MO & Band, Please Madame, VARIETAS-ENSEMBLE, Ingo Steinbach, Mira & Adam, DJ BASTILLO und die SiegerInnen von "THE VOICE" mit fii.

Wien (OTS/SPW) - Sonne, Sommer und Frauenpower – das war das Motto der vergangenen Woche am #dif20 Tourbus! Wieder ist der kunterbunte Bus in GANZ WIEN unterwegs gewesen und hat gute Stimmung und abwechslungsreiches Programm zu den Wienerinnen und Wienern gebracht. Die Acts der Woche waren vor allem weiblich dominiert und so haben u. a. Alex Sutter, Ebow, DJANE MEL MERIO LIVE ACT, Birgit Denk und die Schick Sisters den #dif20 Tourbus gerockt. Die vielseitigen Künstlerinnen haben beispielsweise am Meidlinger Platzl (1120), am Karmelitermarkt (1020), am Naschmarkt (1060) und bei der Karlskirche (1040) mit ihrer Musik erfreut.

Birgit Denk spielte auf der Kaiserwiese beim Planetarium am #dif20 Tourbus in die beginnende Perseiden-Nacht – stimmungsvoller ging es nicht mehr. Von ihren Auftritten berichtet sie: „Tanzende Kinder, grinsende Jugendliche, singende Bobos, Anrainer, die aus den Häusern schauen – all das erlebst am Donauinselfestbus. So muss Kultur im öffentlichen Raum!“ Eine Überraschung gab es im Zuge des Auftritts von Birgit Denk am Karmelitermarkt: Die An- und Abmoderation des Konzerts übernahm #dif20 TV-Show Moderator Roman Gregory gemeinsam mit Co-Host Elisabeth Engstler!

Musikalische Erfrischung: Das bringt Woche 8

Der #dif20 Tourbus sorgt noch bis 18. September für musikalische Abwechslung in GANZ WIEN. Wo und wann genau der #dif20 Tourbus Halt macht, erfahren Donauinselfest-Fans kurz vor den Acts auf der Donauinselfest-Website, Facebook, Instagram und etwa eine Stunde vor dem Act in der dabei!-App via Push-Nachricht.

Das sind die #dif20 Acts bis 22. August 2020:

Heute, Freitag, 14. August 2020: 7YFN unterwegs am Alsergrund, in Margareten und in der Inneren Stadt

unterwegs am Alsergrund, in Margareten und in der Inneren Stadt 15. August 2020: Dave McKendry unterwegs in Favoriten, der Leopoldstadt, Neubau, auf der Donauinsel und in der Donaustadt

unterwegs in Favoriten, der Leopoldstadt, Neubau, auf der Donauinsel und in der Donaustadt 17. August 2020: Febration unterwegs in Rudolfsheim-Fünfhaus und DELADAP unterwegs in Favoriten und Ottakring

unterwegs in Rudolfsheim-Fünfhaus und unterwegs in Favoriten und Ottakring 18. August 2020: Drew Sarich unterwegs in Simmering, Neubau und Favoriten

unterwegs in Simmering, Neubau und Favoriten 19. August 2020: MO & Band unterwegs in der Leopoldstadt und Please Madame unterwegs in Wieden, am Alsergrund und in der Brigittenau

unterwegs in der Leopoldstadt und unterwegs in Wieden, am Alsergrund und in der Brigittenau 20. August 2020: Die SiegerInnen von "THE VOICE" und fii unterwegs in Währing und Ottakring und VARIETAS-ENSEMBLE unterwegs in Hernals und Döbling

und unterwegs in Währing und Ottakring und unterwegs in Hernals und Döbling 21. August 2020: Ingo Steinbach unterwegs in Hietzing, Liesing und Döbling

unterwegs in Hietzing, Liesing und Döbling 22. August 2020: Mira & Adam unterwegs in Mariahilf und auf der Landstraße und DJ BASTILLO unterwegs in der Inneren Stadt und auf der Donauinsel



(vorbehaltlich kurzfristiger, beispielsweise wetterbedingter Veränderungen)



PS: Der #dif20 Tourbus hält jeden Samstag, nachmittags oder abends, auf der Donauinsel – Ausschau halten lohnt sich!

#dif20 TV-Sommer: 7. Sendung am 14. August 2020

GANZ WIEN bekommt täglich musikalische Abwechslung vom #dif20 Tourbus. Das gesamte Spektakel der letzten Woche gibt es wieder in der aktuellen #dif20 TV-Sommer-Sendung. Diesmal begleitet Gastgeber Roman Gregory Singer/Songwriterin Kathi Kallauch bei ihrem Tourtag am Dach des bunten Busses. Mit schwungvollem Deutsch-Pop überraschte die Künstlerin die Wienerinnen und Wiener auf dem Platz der Menschenrechte, vor der eindrucksvollen Kulisse der Karlskirche und beim Bierfest in der Ottakringer Brauerei.

#dif20 TV-Sommer Sendung #7: Heute, 14. August 2020 um 20.45 Uhr – u. a. auf W24, w24.at und auf den Donauinselfest-Kanälen!

#dif20 Tourbike: Für alle jungen Wienerinnen und Wiener

Das #dif20 Tourbike der Kinderfreunde Wien radelt auch bei hochsommerlichen Temperaturen durch GANZ WIEN und bringt den jüngsten Stadtbewohnerinnen und -bewohnern Spaß, Abwechslung, Spiele und viel Kreatives zum Mitmachen. Für alle, die demnächst beim #dif20 Tourbike vorbeischauen möchten: Heute hält das #dif20 Tourbike beim Stadtpark (1010) und morgen, am Samstag, den 15. August 2020, von 12 bis 16 Uhr im Böhmischen Prater!

