Landwirtschaft in Oberösterreich verwüstet

Heftiger Hagel verursacht 1 Million Euro Gesamtschaden

Wien (OTS) - (Österreichische Hagelversicherung, 14.08.2020): Erneut erleidet die heimische Landwirtschaft massive Schäden durch Unwetter. So hat gestern Abend heftiger Hagel, begleitet von Sturm und Starkregen, in der Landwirtschaft in Oberösterreich eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Besonders betroffen sind die Bezirke Gmunden, Freistadt, Kirchdorf an der Krems, Wels-Land und Vöcklabruck. Auf einer Fläche von rund 5.000 Hektar wurden Ackerkulturen, das Grünland und der Gartenbau massiv zerstört. „Unsere Landwirte haben es aufgrund der zunehmenden Wetterextreme, bedingt durch den Klimawandel, immer schwerer! Erst Ende Juli wurde die Landwirtschaft in Oberösterreich von schweren Unwettern heimgesucht. Nun trifft es sie erneut. Nach ersten Erhebungen durch die Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung ist mit einem Gesamtschaden von 1 Million Euro zu rechnen. Die Schadenserhebung ist bereits im Gange, um eine rasche Abwicklung der Schadensfälle zu gewährleisten“, so so der zuständige Landesleiter der Österreichischen Hagelversicherung in Oberösterreich, Ing. Wolfgang Winkler.

Schadensüberblick im Detail:

Betroffene Bezirke: Gmunden, Freistadt, Kirchdorf an der Krems, Wels-Land, Vöcklabruck

Betroffene Kulturen: Mais, Sojabohne, Grünland, Gartenbau

Betroffene Fläche: 5.000 Hektar

Gesamtschaden in der Landwirtschaft: 1 Million Euro

Hinweis: Betroffene Landwirte melden die Schäden online unter www.hagel.at.





Rückfragen & Kontakt:

DI Herwig Mayr, Oberösterreich, +43 664 281 83 79, mayr @ hagel.at.

Magdalena Hofer, BA, Kommunikation Österreichische Hagelversicherung, +43 664 280 32 87, hofer @ hagel.at