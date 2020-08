Wölbitsch/Korosec: 112 Corona-Fälle in Wien in 24 Stunden – Rot-Grün hat akuten Handlungsbedarf

Keine Schande, Hilfe von der Polizei anzunehmen – Hacker soll endlich seinen Job erledigen

Wien (OTS) - „112 neue Corona-Fälle in Wien in 24 Stunden – die Zahl der Neuinfektionen steigt rasant nach oben. Rot-Grün hat akuten Handlungsbedarf“, so Stadtrat Markus Wölbitsch zu den aktuellen Steigerungen bei den Corona-Neuinfektionen in Wien. „Auch wenn Stadtrat Hacker noch so versucht, die Verantwortung dafür auf den Bund abzuschieben, wird ihm das nicht gelingen. Die Stadtregierung ist aufgefordert, aktiv zu handeln“, so Wölbitsch. „Unser bereits Anfang Juli präsentiertes Akut-Maßnahmenpaket gegen Corona wartet nach wie vor auf eine Umsetzung. Es ist auch keine Schande, Hilfe von der Polizei bei der Einhaltung von Quarantänevorschriften oder Contact-Tracing anzunehmen, wenn man selbst offenbar überfordert ist“, so der ÖVP-Stadtrat.

Die Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei Wien, Ingrid Korosec, kritisiert die täglich gleichen Beschwichtigungen der Stadtregierung. „Aktives, progressives Testen ist gerade jetzt ein Gebot der Stunde. Es braucht aber auch aktiv Maßnahmen, um die Ausbreitung einzudämmen und effektiv gegenzusteuern. Stadtrat Hacker bevorzugt jedoch, Medienarbeit gegen die Bundesregierung zu betreiben, um die eigene Verantwortung abzuschieben“, so die Gesundheitssprecherin. „Hacker soll endlich seinen Job erledigen und die Wienerinnen und Wiener aktiv vor dem Virus schützen.“

