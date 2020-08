Roma-VertreterInnen schließen sich Verhetzungsanzeige gegen FPÖ Steiermark an

Anti-Roma-Hassvideo sorgt bei Roma-Organisationen für Entsetzen

Wien (OTS) - Vertreterinnen und Vertreter der Organisationen Lebenszeichen, Hango Roma, Newo Ziro und Roma Service schließen sich der Anzeige von SOS Mitmensch gegen den stellvertretenden Klubobmann der FPÖ Steiermark aufgrund des Verdachts der Verhetzung an. Anlass ist ein Ende Juli von Hermann und der FPÖ Steiermark auf Facebook verbreitetes Hassvideo mit wüsten Beschimpfungen gegen Roma und Sinti.

„Wir sind zutiefst entsetzt darüber, dass österreichische Politiker Hassvideos gegen Roma und Sinti verbreiten. Dieses Schüren von Hass hat große Wellen geschlagen und bei vielen Roma und Sinti in Österreich große Sorgen hervorgerufen“, so die Vertreter*innen namhafter Roma-Organisationen in Österreich.

Wir wollen, dass die Staatsanwaltschaft Graz die Verhetzungsanzeige sorgfältig prüft und wir hoffen, dass dem Anstacheln von Hass Einhalt geboten wird. Wir appellieren aber auch an die Menschen in Österreich, Hetze entgegenzutreten und Hetzern nicht auf den Leim zu gehen, so die Vertreter*innen von Lebenszeichen, Hango Roma, Newo Ziro und Roma Service.

