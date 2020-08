BMI: Einladung zur feierlichen Grundsteinlegung für neues Einsatztrainingszentrum

Montag, 17. August 2020, 10 Uhr, Süßenbrunn, Wien-Donaustadt

Wien (OTS) - In den kommenden Jahren wird österreichweit ein einheitliches Einsatztrainings-Konzept umgesetzt. Künftig soll es in jedem Bundesland zumindest ein neues Einsatztrainingszentrum geben. An der feierlichen Grundsteinlegung des Einsatztrainingszentrums Süßenbrunn in Wien-Donaustadt werden Innenminister Karl Nehammer, Finanzminister Gernot Blümel, der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl, der stellvertretende Landespolizeidirektor von Niederösterreich, Rudolf Slamanig, BIG Geschäftsführer Wolfgang Gleissner sowie Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy teilnehmen.

Das Bundesministerium für Inneres lädt aus diesem Anlass, unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19, die Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zu diesem Festakt ein.

Zeit: Montag, 17. August 2020, 10 Uhr

Ort: Wielandweg 29 in Süßenbrunn, 1220 Wien-Donaustadt

