Verstärkte gesundheitspolizeiliche Kontrollen für Balkan-RückkehrerInnen im Grenzraum Brenner

Land Tirol und Polizei kontrollieren mit Unterstützung des Bundesheeres gezielt ReiserückkehrerInnen aus Risikoregionen am Balkan

Innsbruck (OTS) - Seit heute, 14 Uhr, haben verstärkte gesundheitspolizeiliche Kontrollen am Brenner begonnen. Unterstützung erhalten Land Tirol und Polizei dabei von 18 SoldatInnen des Österreichischen Bundesheeres. Die Intensivierung der Kontrollen wurde seitens des Landes Tirol in Abstimmung mit dem Bund beschlossen, um zu verhindern, dass Balkan-RückkehrerInnen über Tirol ausweichen und Kontrollen an den Grenzübergängen im Burgenland, der Steiermark und Kärnten umgehen. Die Basis für diese Entscheidung bildet insbesondere auch die aktuelle Entwicklung bei den Coronavirus-Infektionen. Allein in den letzten Tagen wurden in Tirol zumindest 20 positive Coronavirus-Testungen verzeichnet, die im Zuge des seitens der Behörden umgehend eingeleiteten Contact-Tracings in direktem oder indirektem Zusammenhang mit einem Kroatien-Aufenthalt stehen. Der Großteil dieser positiv getesteten Personen hielt sich selbst in Kroatien auf, einige wenige Fälle gehen auf einen Kontakt und folglich einer Ansteckung mit Kroatien-RückkehrerInnen zurück. Insgesamt waren teilweise bis zu 50 Prozent der in den letzten Wochen registrierten Neuinfektionen in ganz Österreich mit ReiserückkehrerInnen aus Risikoländern am Balkan verknüpft.

„Auf die Entwicklungen bei den Infektionszahlen müssen wir rasch und angemessen reagieren. Mit den intensiveren Schwerpunktkontrollen am Brenner wollen wir unsere erfolgreiche Strategie der Viruseindämmung in Tirol fortführen. Ein Dank gilt dabei unseren im Einsatz befindlichen Gesundheitsbehörden sowie Polizei und Bundesheer, welche die reibungslose Zusammenarbeit seit Beginn der Coronakrise weiterführen und für den Schutz der Gesundheit aller Tirolerinnen und Tiroler sorgen“, betont LH Günther Platter.

„Die Zusammenarbeit der Behörden des Landes Tirol und der Polizei mit dem Bundesheer funktioniert ausgezeichnet und wir arbeiten Hand in Hand für die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher. Auch diesen Einsatz werden unsere Soldaten, so wie die zuvor, bravourös meistern“, erklärt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

„Die Eindämmung der Corona-Pandemie bedarf der engen Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsbehörden und der Polizei. Gemeinsame Kontrollen an den Grenzen sind daher eine wichtige Maßnahme, um die Zahl der Infektionen gering zu halten“, so Innenminister Karl Nehammer.

