Yildirim: „Upskirting-Verbot wird nach SPÖ-Initiative endlich umgesetzt“

Nacktfotos ohne Einwilligung zu machen wird künftig strafbar

Wien (OTS/SK) - Erfreut ist SPÖ-Justizsprecherin Selma Yildirim, dass nach ihrer Initiative im Nationalrat endlich das ungefragte, voyeuristische Fotografieren oder Filmen unter den Rock einer Frau verboten und somit strafbar wird. „Bisher gab es in Österreich keine strafrechtliche Handhabe gegen Upskirting. Mit dem Verbot wird der Gewaltschutz und der Schutz vor sexueller Gewalt gegen Frauen weiterentwickelt. Es muss klar sein, dass derartige Grenzüberschreitungen sowie Machtmissbrauch völlig inakzeptabel sind. Das ist eine Frage der Menschenrechte und der Menschenwürde. Damit gehen wir einen Schritt in diese Richtung“, betont Yildirim. ****

Ungefragt angefertigte Nacktfotos landen häufig im Internet und verbreiten sich dort schnell - ein international immer stärker um sich greifendes Phänomen. Im Nationalrat wurde im April eine einstimmige Entschließung für ein Upskirting-Verbot gefasst. Allerdings sollte laut dieser nur das Veröffentlichen der Bilder bzw. Filme strafbar sein.

„Hier wird nun laut den Aussagen der Frauenministerin nachgebessert, so wie das in meinem Antrag ursprünglich vorgesehen war. Das begrüße ich sehr. Für mich war immer klar, dass nicht nur das Veröffentlichen, sondern auch das Anfertigen von Nacktfotos ohne das Wissen oder die Einwilligung der Betroffenen gar nicht geht und unter Strafe gestellt werden soll“, so Yildirim.

Sie erinnert an den Fall eines Fußballtrainers einer niederösterreichischen Frauenmannschaft, der seine Spielerinnen ohne deren Einwilligung nackt in der Umkleidekabine gefilmt hatte und der mangels gesetzlicher Bestimmung nicht angeklagt werden konnte. Auch das wird künftig nicht mehr möglich sein.

„Frauen und Kinder vor Gewalt in jeglicher Form zu schützen, ist uns ein zentrales Anliegen, das wir stets weiterentwickeln werden“, betont die Tiroler SPÖ-Landesfrauenvorsitzende. (Schluss) bj /mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at