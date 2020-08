Doppelolympiasieger Hagara und Steinacher holen Mitsubishi Motors Österreich als neuen Partner an Bord

Zell am See/Wien (OTS) - Ursprünglich hätte 2020 die letzte Wettkampfsaison von Roman Hagara und Hans-Peter Steinacher sein sollen: die beiden erfolgreichsten österreichischen Sommersportler machen aufgrund der verordneten Coronavirus-Pause nun aber doch bis 2021 weiter und holen für die finale Saison Mitsubishi Motors Österreich als neuen Partner an Bord.

Als Köpfe des Red Bull Sailing Teams trainieren Hagara und Steinacher aktuell in der Heimat, um sich so für die anstehenden Rennen in der GC32 Tour vorzubereiten. Als „Official Team Supplier“ stattet Mitsubishi Motors Österreich das Red Bull Sailing Team mit neuen L200 Pick-Up Modellen aus. Hans-Peter Steinacher übernahm dafür vor Kurzem den neuen Fuhrpark von Mitsubishi Motors Österreich.

Hans-Peter Steinacher: „Wir werden dieses Jahr noch auf mehreren österreichischen Seen trainieren – dabei ist unser neuer Partner ein wertvolles neues Teammitglied. Die L200 Pick-Ups von Mitsubishi sind unglaublich coole und leistungsfähige Zugfahrzeuge. Die großzügige Ladefläche bietet zusätzlich ausreichend Platz, um unser Equipment zu transportieren.“

Mitsubishi Motors Österreich Geschäftsführer Andreas Kostelecky, MBA: „Wir freuen uns über diese Partnerschaft mit dem Red Bull Sailing Team, denn bei Mitsubishi Motors glauben wir an Sportler mit großen Ambitionen. Gemeinsam mit Red Bull Sailing möchten wir nächstes Jahr den Gesamtsieg auf der GC32 Racing Tour feiern!“

