HC-Generalsekretär Höbart: Kandidatin unserer Liste binnen 24 Stunden fristlos von AUA entlassen

Ungeahnter Gesinnungsterror als neue Qualität in der politischen Auseinandersetzung

Wien (OTS) - „Weit haben wir es gebracht in unserem Land, wenn eine junge Flugbegleiterin von der AUA fristlos entlassen wird, nur weil sie bei der Wien-Wahl für unsere Bürgerbewegung kandidiert und man ihr unhaltbare Vorwürfe macht. Das ist ein bisher einmaliger Gesinnungsterror und stellt eine neue Qualität in der politischen Auseinandersetzung dar“, erklärte heute der Generalsekretär des „Teams HC Strache“, Ing. Christian Höbart.



Wenn eine politisch engagierte, junge Frau aus dem linken Milieu bei Demos die Wortführerin ist, werde sie von der medial unterstützen Gutmenschengesellschaft als Heldin gefeiert. Wenn allerdings eine ebenso junge Frau beim „Team HC Strache“ kandidiert, werfe man ihr umgehend Blödsinnigkeiten wie Antisemitismus oder das Leugnen von Corona vor und sie werde in der Sekunde vom Arbeitgeber gekündigt, führte Höbart weiter aus.



„War es bisher nur HC Strache, den man als Ewiggestrigen und Nazi verunglimpft hat, so müssen sich nun auch junge Mitstreiter in seinem Team, wie im konkreten Fall Christina Kohl, mit diesen irren Anpatzungen herumschlagen. Ich sage daher ganz klar: Nur weil eine meinungsgefestigte, kritische, junge Frau die Corona-Maßnahmen als überzogen kritisiert, den Rücktritt von Kurz fordert, die linksextreme Antifa und Soros kritisiert und dem globalen Großkapitalismus skeptisch gegenübersteht, ist sie noch lange keine Corona-Leugnerin oder Antisemitin. Nein, sie ist eine lupenreine Demokratin, die ihr Recht auf Meinungsfreiheit und politisches Engagement wahrnimmt und dafür binnen 24 Stunden nach Bekanntgabe ihrer Kandidatur fristlos gekündigt wurde. Das ist ein unglaublicher, demokratiepolitischer Skandal, der selbst alle politischen Mitbewerber in höchste Alarmstufe versetzen sollte“, so Höbart abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Team HC Strache – Allianz für Österreich

Ing. Christian Höbart

Generalsekretär

+43 (0)664 8586858

christian.hoebart @ teamhcstrache.at

www.teamhcstrache.at