ORF-„Sommerkabarett“: „Pratersterne Spezial – Die besten Kabarettistinnen“ am 14. August in ORF 1

Außerdem: „Was gibt es Neues? – Classics“ und „Kalahari Gemsen“-Dakapo

Wien (OTS) - Im ORF-„Sommerkabarett“ gibt es am Freitag, dem 14. August 2020, um 20.15 Uhr in ORF 1 viel zu lachen, wenn ein „Pratersterne Spezial“ die besten Kabarettistinnen präsentiert. Gleich danach um 21.25 Uhr gibt es ein weiteres Wiedersehen mit einer von ihnen, Angelika Niedetzky, und Ramesh Nair in zwei Folgen der Sketchcomedy „Kalahari Gemsen“. Das Beste aus mehr als 500 Sendungen zeigt eine neue Ausgabe von „Was gibt es Neues? – Classics“ um 22.25 Uhr – mit den interessantesten Fragen und skurrilsten Dingen der Woche. Noch einmal Lachen über die witzigsten Rateversuche von Oliver Baiers Rateteam – diesmal unter anderem mit dem „Tierstreuer“.

Sommerkabarett: „Pratersterne Spezial – Die besten Kabarettistinnen“ um 20.15 Uhr

In bereits mehr als 30 Folgen der Reihe bewiesen die „Pratersterne“ die Vielfältigkeit und den Reichtum der heimischen Kleinkunstszene. In dieser Spezial-Ausgabe bringen einige der besten Kabarettistinnen den Himmel über dem Praterstern zum Leuchten. Auf der Bühne des Wiener Szenelokals Fluc stehen u. a. Comedy-Kapazunder wie Angelika Niedetzky, Nadja Maleh, Stefanie Sargnagel, Aida Loos, Lisa Eckhart, Magda Leeb, das Duo RaDeschnig und viele mehr im Rampenlicht.

„Was gibt es Neues? – Classics“ um 22.25 Uhr

Vom „Tierstreuer“ bis zum „Brunzkartler“ – ein Wiedersehen mit den witzigsten Fragen und Antworten aus der beliebten Rate-Comedy mit Oliver Baier gibt es bei „Was gibt es Neues? – Classics“. Beim Rückblick auf die Highlights aus mehr als 500 Sendungen sind diesmal die Rateversuche von u. a. Michael Niavarani, Eva Maria Marold, Ulrike Beimpold, Gerold Rudle, Omar Sarsam, Guido Cantz, Lukas Resetarits und Viktor Gernot zu sehen.

