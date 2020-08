Alles nur ein Komplott? Corona-Verschwörungstheorien auf der Spur

Baden (OTS/Marketagent) - Woran denken Sie, wenn Sie „Bill Gates“ hören? Microsoft wäre in unserer „alten Normalität“ wohl die spontane Antwort der meisten gewesen. Dass sein Name dieser Tage aber vielmehr mit wilden Verschwörungsmythen in Verbindung gebracht wird, beweist einmal mehr, dass wir uns aktuell in einer Ausnahmesituation befinden. Nämlich nicht nur im Kampf gegen Covid-19 selbst, sondern vermehrt gegen abstruse Theorien, die im Zusammenhang mit dem Virus herumschwirren. In einer repräsentativen Befragung wollte das Online Research Institut Marketagent nun von den Österreichern wissen, was es ihrer Meinung nach mit diesen Ideologien auf sich hat und ob sie der ein oder anderen Verschwörungstheorie nicht doch ein Fünkchen Wahrheit zusprechen. Zumindest 3 von 10 sind der Ansicht, dass an vielen Theorien mehr dran sein könnte, als die offiziellen Stellen zugeben.



„Das Corona-Virus ist nicht schlimmer als eine normale Grippe“, „5G-Sendemasten sind für die Verbreitung des Corona-Virus verantwortlich“ oder „Alkohol und Nikotin schützen vor dem Corona-Virus“ … Verschwörungstheorien haben derzeit Hochkonjunktur und liefern irreführende Informationen rund um die Corona-Pandemie. „ Laut den bisher gemachten Erfahrungen der Österreicher entpuppen sich dabei insbesondere Online-Kanäle als wahre Brutstätten für Falschmeldungen. Potenzial schlummert dabei allen voran auf Facebook (58%) und YouTube (47%), aber auch so manche Aussage aus dem Freundes- und Bekanntenkreis hat schon einmal die Skepsis der Befragten geweckt (46%) “, hält Marketagent-Geschäftsführer Thomas Schwabl fest.

Wem können wir denn nun vertrauen?

Tatsächlich schweben viele dieser Mythen im virtuellen Raum herum. Es ist daher wenig verwunderlich, dass sich Online-Kanäle wie Facebook, Instagram & Co im Vertrauensranking nur im einstelligen Prozentbereich bewegen. Ganz vorne rangiert mit 74% hingegen das familiäre Umfeld, also Eltern, die eigenen Kinder oder Verwandte, aber auch dem Partner wird mit 72% hohes Vertrauen bei der Meinungsbildung entgegengebracht. Und auch dem ORF ist es gelungen, mehr als die Hälfte der Österreicher in Punkto Vertrauen auf seiner Seite zu haben – sowohl was die Corona-Berichterstattungen im Fernsehen betrifft (53%), als auch jene über ihre Online-Plattform orf.at (48%). Nicht zu vergessen natürlich das Radio, das sich mit 48% ebenfalls auf dem vierten Platz wiederfindet.



Doch welche Verschwörungstheorien sind es nun, gegen die sich seriöse Quellen behaupten müssen?



Corona-Theorien im Test:





Bill Gates will Menschen mit Impfungen Mikrochips implantieren und so kontrollieren: Bill Gates, der Gründer von Microsoft, will Menschen mit Hilfe von Impfungen Mikrochips implantieren und so die Menschheit kontrollieren.





Die neuen 5G-Sendemasten sind für die Verbreitung des Corona-Virus (mit-) verantwortlich.





Das Corona-Virus ist nicht schlimmer als eine normale Grippe.





Alkohol und Nikotin schützen vor dem Corona-Virus





Das Corona-Virus wurde als biologische Waffe entwickelt und freigesetzt: Das Corona-Virus wurde als biologische Waffe entwickelt und (absichtlich oder unabsichtlich) freigesetzt.





Geheimgesellschaften nutzen die Krise und wollen eine autoritäre Weltordnung errichten: Geheimgesellschaften nutzen die aktuelle Krise aus und wollen eine autoritäre Weltordnung/ "Neue Weltordnung" errichten.





Die Corona-Krise ist ein Vorwand, um die Freiheitsrechte dauerhaft einzuschränken: Die Corona-Krise ist nur ein Vorwand der Politiker, um die persönlichen Freiheitsrechte der Bürger dauerhaft einzuschränken.





Die Corona-Krise ist nur ein Vorwand der Politiker, um die persönlichen Freiheitsrechte der Bürger dauerhaft einzuschränken. Der Impfstoff wurde bereits entwickelt, wird aber zurückgehalten: Der Impfstoff gegen das Corona-Virus wurde bereits entwickelt, wird aber von den Pharmaunternehmen zurückgehalten.

Beim Blick auf die genannten Ideologien wird soweit eines klar: Die Suche nach dem Schuldigen hat begonnen und Corona erweist sich als fruchtbarer Nährboden für die Entstehung solcher Verschwörungsnarrative. Und so ganz abwegig scheint die ein oder andere Theorie für die Österreicher nicht zu sein.



Wie viel Wahrheitsgehalt steckt dahinter?



Vor allem das Gerücht, das Corona-Virus sei nicht viel schlimmer als eine normale Grippe hält sich hartnäckig und findet zahlreiche Anhänger. Dass daran etwas Wahres dran sein könnte, stimmen die Österreicher im Schnitt zu 27% zu. Dem vermeintlichen Plan, dass das Virus als biologische Waffe entwickelt und freigesetzt wurde, sprechen sie immerhin 22% Wahrheitsgehalt zu. Und dem Mythos, die Corona-Krise wäre ein Vorwand, um die Freiheitsrechte der Menschen dauerhaft einzuschränken, schenken sie zu 16% Glauben.



So manche Behauptung rund um die Hintergründe des Corona-Virus wird aber auch als vollkommen abstrus abgetan. So zum Beispiel die These, Alkohol und Nikotin würden vor Covid-19 schützen. Oder die Unterstellung, die neuen 5G-Sendemasten wären für die Verbreitung des Corona-Virus (mit-) verantwortlich. Diesen beiden Theorien schreiben rund 8 von 10 überhaupt keinen Wahrheitsgehalt zu. Und auch Bill Gates kann ein wenig aufatmen. Dass er Menschen mit Impfungen Mikrochips implantieren und sie so kontrollieren möchte, erscheint 62% als vollkommen absurd.



Dass Verschwörungstheorien in Summe aber nicht verharmlost und nur als Abstrusität selbsternannter Wahrheitsfinder abgetan werden können, zeigt die folgende Zahl: So zeigt sich knapp die Hälfte der heimischen Bevölkerung darüber besorgt, dass die Verbreitung solcher Ideologien sogar eine Gefahr für die Demokratie darstellen könnte (46%). Und ist eine Person einmal von einer Theorie überzeugt, ist es laut Einschätzung der Befragten schwer, sie zu bekehren.

Die lange Tradition der Verschwörungstheorien



Verschwörungstheorien sind aber nicht erst mit dem Corona-Virus aufgetaucht, vielmehr haben sie eine lange Geschichte. Es liegt in der Natur des Menschen, insbesondere in Krisenzeiten und Situationen der Ungewissheit nach Ursachen zu suchen und sich als Reaktion darauf in Zahlen, Daten und Fakten zu vertiefen. Mit der Interpretation ist das aber oftmals so eine Sache und die Gefahr, in eine Verschwörungstheorie abzudriften groß.

Das haben bereits verschiedenste Ideologien der Vergangenheit bewiesen. Wie viel Wahres etwa hinter den Mythen rund um den Tod von Lady Diana und Jörg Haider oder dem Anschlag auf das World Trade Center steckt, zeigen die nachfolgenden Top 5 der offenbar glaubwürdigsten Verschwörungstheorien.

Wahrheitsgehalt der folgenden Theorien (Mittelwerte):



Politiker entscheiden gar nicht selbst, sondern sind Marionetten von mächtigen Kräften: 24,8 Jörg Haider, der bei einem Autounfall ums Leben kam, wurde ermordet: 21,3 Chemtrails enthalten Chemikalien, die sich negativ auf die Bevölkerung auswirken: 17,9% Der Autounfall, bei dem Lady Diana starb, war ein Attentat des britischen Geheimdienstes MI6: 17,5% Der Anschlag auf das World Trade Center war kein Terroranschlag, sondern wurde von der CIA ausgeführt: 15,7%

