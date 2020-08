brieftasche99: Die Geldbörse am Smartphone

Bezahlen am Smartphone mit der neuen App der bank99

Wien (OTS) - Ab jetzt können bank99-Kund*innen getrost ihre Geldbörse zu Hause vergessen. Denn mit der neuen App „brieftasche99“ hat man alle Funktionen einer Brieftasche direkt am Smartphone. Egal ob sicher und kontaktlos via Smartphone bezahlen, Umsätze abfragen, Geld an einen Telefonkontakt senden oder Kundenkarten speichern – die brieftasche99 bietet zahlreiche Funktionen, die Einkaufen und Bezahlen noch einfacher und schneller machen.

brieftasche99 - Bezahlen mit Apple Pay

Die brieftasche99 basiert auf einer White-Label-Wallet der Payment Services Austria GmbH (PSA) und ist für Android sowie iOS verfügbar. In der App können bank99-Kund*innen ihre Bankkarte hinterlegen und ihr Smartphone dann als kontaktloses Zahlungsmittel verwenden. Für Apple-Nutzer*innen ganz einfach via Apple Pay. Dank NFC-Funktion reicht es – wie beim kontaktlosen Bezahlen mit der normalen Bankkarte – das Smartphone an ein Kassenterminal zu halten. Die Zahlung ist schnell, einfach und sicher. Apple Pay erfordert keine Code-Eingabe mehr und erfolgt per Touch bzw. Face ID.

Natürlich können auch Android-User*innen die Bezahlfunktion der brieftasche99 nutzen und ihr Smartphone für kontaktlose Einkäufe verwenden.

„ZOIN“ – Geld unkompliziert an Telefonkontakte senden

Auch „Person-to-Person Payments“ sind mittels „ZOIN“ mit der brieftasche99 möglich. „ZOIN“ wird von mehreren österreichischen Banken angeboten und ist eine sichere und schnelle Möglichkeit, Geld zu senden, zu empfangen oder anzufordern – ganz einfach über das Smartphone und eine Mobiltelefonnummer. Weder IBAN noch Kontonummer sind für die Transaktion erforderlich. Geld kann so auch bankübergreifend gesendet oder empfangen werden und ist sofort am Konto der Empfängerin oder des Empfängers verfügbar. Voraussetzung ist lediglich eine gültige Debitkarte einer teilnehmenden Bank und eine Aktivierung des Services.

Zusätzlich können bank99-Kund*innen die Umsätze ihrer Bankkarte in der App abfragen und haben damit einen raschen Überblick über ihre Transaktionen. Auch das Hinterlegen von Kundenkarten ist möglich – so hat man alle seine Kunden-, Bonus- und Mitgliedskarten auf einen Blick und das ständige Wühlen in der Geldbörse entfällt.

bank99 - Die neue Bank der Post

Die bank99 ist ein Tochterunternehmen der Österreichischen Post (80 Prozent) und der GRAWE Banken-Gruppe (20 Prozent). Mit einem flächendeckenden Netz von knapp 1.800 Geschäftsstellen in über 400 Postfilialen und knapp 1.400 Post Partnern ist die bank99 der „Bank-Nahversorger“ vor Ort – und das mit den attraktivsten Geschäftszeiten der Branche. Und natürlich ist die bank99 24/7 digital erreichbar. Das Angebot der Bank umfasst unkomplizierte Kontomodelle, einfacher Zahlungsverkehr, Kreditkarten, Debitkarten und Sparprodukte sowie Geldüberweisungen via Ria Money Transfer. Partnerprodukte wie klassische Kredite, Wohnbaufinanzierungen oder Versicherungen kommen laufend hinzu. Die bank99 ist eine Bank für 99 Prozent der Österreicher*innen, sowohl digital als auch filial, gut erreichbar und mit verständlichen Produkten ohne versteckte Kosten. Mehr unter bank99.at.

