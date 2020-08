Ernst-Dziedzic: Polnische Regierung kriminalisiert LGBTI Personen

Grüne rufen zur Kundgebung für Menschenrechte in Wien auf

Wien (OTS) - „Der knappe Sieg des konservativ-klerikalen Präsidentschaftskandidaten Duda scheint der regierenden PiS-Partei ein Ansporn dafür zu sein, ihre menschenrechtswidrigen Attacken auf LGBTI Personen in Polen fortzusetzen. Viele Menschen in Polen aber auch außerhalb des Landes wollen diese staatlich verordnete Entrechtung nicht mehr hinnehmen. Sie verlangen lautstark eine Freiheit, die in einem liberalen Europa eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte: zu lieben, wen man will“, sagt die außenpolitische und LGBTI-Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic.

Am Wochenende sind angeblich fast 50 Menschen in Gewahrsam genommen worden, die gegen die Inhaftierung einer Aktivistin demonstriert hatten. „Protestierende in Gewahrsam zu nehmen, dafür, dass sie für ihre Rechte eintreten, zeugt von einer Geisteshaltung, die der Vergangenheit angehören sollte. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine rückwärtsgewandte Regierung in Europa jene Freiheitsrechte untergräbt, die unsere offene Gesellschaft zu dem gemacht hat, was sie ist - ein Ort, wo jeder und jede nach eigener Vorstellung glücklich werden kann. Hier geht es um Wahrung der Menschenrechte und Gleichstellung für alle, nicht um eine Ideologie, wie von vielen Politiker*innen im Land in ihrer LGBTI feindlichen Haltung kolportiert wird“, so Ernst-Dziedzic.

Nachdem sich kürzlich bereits das österreichische Parlament – mit Ausnahme der FPÖ – dafür ausgesprochen hat, sich europaweit für die Verbesserung der Situation von LGBTI-Personen einzusetzen, ist nun der Zeitpunkt gekommen, auch in Österreich eindeutig Stellung zu beziehen und Solidarität mit den die Aktivist*innen vor Ort zu bekunden, sagt die Vizeklubchefin. Sie ruft daher mit anderen Aktivist*innen für heute, Mittwoch, um 19:00 zu einer Kundgebung vor dem Polnischen Institut in Wien auf, um darauf aufmerksam zu machen, dass die polnischen Bürger*innen in ihrem Kampf zur Anerkennung ihrer legitimen Rechte in Europa nicht alleine sind.

„Vienna in solidarity with lgbtiq+ community in Poland“: 19 Uhr, Polnisches Institut Wien, Am Gestade 7, 1010 Wien

