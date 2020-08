Wiener Fotomarathon 2020 – in diesem Jahr kontaktlos

Wien (OTS) - „Die aktuellen Zeiten sind für Veranstalter herausfordernd. Trotzdem möchten wir einerseits ein Zeichen setzen, dass das Leben insbesondere in Hinblick auf Freizeitaktivitäten und Hobbys zwar eingeschränkt wird, aber dennoch nicht vollständig zum Erliegen kommt. Andererseits dürfen die tatsächlichen Gefahren nicht kleingeredet werden.“, so Helmut Sulzberger vom Veranstalter fotografie.at, der sicherstellen will, dass auch in Zeiten von Corona das Freizeitleben nicht zu kurz kommt.

In den vergangenen Jahren startete der Wiener Fotomarathon in der Millennium City vor rund 800 Teilnehmern, die frühmorgens ihre Startnummern und ihre Speicherkarten abholten und auf die Bekanntgabe der Themen warteten. In Zeiten von Corona ein Prozedere, das bei so manchen ein Gefühl des Unwohlseins aufkommen lassen könnte. Daher haben sich die Veranstalter des Wiener Fotomarathons dazu entschlossen, den Bewerb unter geänderten Rahmenbedingungen stattfinden zu lassen.

In diesem Jahr wird der komplette Ablauf kontaktlos durchgeführt. Die Teilnehmer erhalten ihre Unterlagen per Post und können ihre Bilder am Ende auch online einreichen. „Mit dieser Maßnahme stellen wir sicher, dass mit der Teilnahme am Wiener Fotomarathon keinerlei Gefahren verbunden sind und einem ungetrübten Fotovergnügen mit der gleichen Herausforderung der vergangenen Jahre nichts im Wege steht. Der Teilnehmer bestimmt, wo er startet.“

Der Wiener Fotomarathon ist seit 2004 ein Fixpunkt im herbstlichen Wiener Veranstaltungskalender. Bei diesem Fotowettbewerb erhalten die Teilnehmer um 9:00 Uhr morgens zwölf unterschiedliche Themen, die sie innerhalb von 12 Stunden fotografisch umsetzen müssen - Kreativität ist dabei besonders gefragt. Die Umsetzung kann dabei sowohl mit einer Digitalkamera als auch mit dem Handy erfolgen - eine eigene Handy-App ist dazu kostenlos in den App-Stores erhältlich.

Der kontaktlose Fotowettbewerb findet am Samstag, 26. September 2020 statt. Die Anmeldung ist online unter https://www.fotomarathon.at möglich.

