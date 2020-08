TPA Wirtschaftsprüfung GmbH sieht Wolfgang Peschorn durch APA-Meldung zum heutigen Ö1 Morgenjournal sinnentstellt zitiert.

TPA hat an keinerlei kriminellen Handlungen mitgewirkt.

Wien (OTS) - In der heutigen APA Meldung mit Bezug auf das Interview mit Wolfgang Peschorn, wurde folgendes wiedergegeben.

APA Zitat ANFANG

Eine Mitverantwortung an Österreichs jüngstem Bankenskandal ortet Peschorn nicht bei von Nationalbank (OeNB) und Finanzmarktaufsicht (FMA), sondern bei den Organen der Bank - also der Geschäftsleitung und dem Aufsichtsrat sowie dem Bankprüfer TPA. "Denen hätte das auffallen müssen, was hier passiert ist. Es ist ihnen wahrscheinlich auch aufgefallen und sie haben jahrelang kriminelle Energie in jahrelange Bilanzfälschungen, so wie es momentan ausschaut, hineingesteckt. Also dort liegt die rechtswidrige und schuldhafte Handlung."

APA Zitat ENDE

Die TPA Wirtschaftsprüfung GmbH sieht die Aussagen von Wolfgang Peschorn von Seiten der APA sinnentstellt verkürzt wiedergegeben. Herr Peschorn sagte zu Recht nichts, was die TPA Wirtschaftsprüfung GmbH in die Nähe krimineller Handlungen rückt. Tatsächlich sagte Wolfgang Peschorn:

„Also die Geschäftsleitung, den Aufsichtsrat. Denen hätte das auffallen müssen, was hier passiert ist. Es ist ihnen wahrscheinlich auch aufgefallen und sie haben hier kriminelle Energie in jahrelange Bilanzfälschungen, so wie es momentan ausschaut, hineingesteckt. Also dort liegt die rechtswidrige und schuldhafte Handlung.“

Zu Recht kommt in der tatsächlichen Aussage die TPA Wirtschaftsprüfung GmbH als "Bankprüfer" somit nicht vor. Als Bankprüfer war die TPA Wirtschaftsprüfung Teil der Kontrollkette, gemeinsam mit der Finanzmarktaufsicht und der Österreichischen Nationalbank. Es wäre grob falsch, die Kontrolleure mit jenen Vertretern der Bank gleichzusetzen, die mit hohem Maß an krimineller Energie selbst die Malversationen in der Commerzialbank betrieben haben. Wer konkret strafrechtlich zur Rechenschaft zu ziehen sein wird, werden freilich erst die Ermittlungen ergeben.

