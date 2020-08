ORF III am Mittwoch: „Heimat Österreich“ und „Land der Berge“ u. a. im Mariazeller Land

Außerdem: „Wilsberg – Tote Hose“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information begibt sich am Mittwoch, dem 12. August 2020, im Hauptabend ins Mariazeller Land an der Grenze zwischen Niederösterreich und der Steiermark. Bereits am Morgen zeigt „ORF III LIVE“ wieder den „Evangelischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche Oberwart“ (8.00 Uhr).

Wie sich das „Leben im Mariazellerland“ gestaltet, beleuchtet eine „Heimat Österreich“-Doku um 20.15 Uhr. Die Region hat mit ihren scheinbar unendlichen Weiten und der imposanten Basilika seit jeher eine große Faszination auf die Menschen ausgeübt. Auch der nahegelegene Erlaufsee gilt als Naturjuwel, der für seinen großen Fischreichtum und sein klares Wasser bekannt und daher auch bei Tauchern beliebt ist. Michael Weinmann stellt das bäuerliche Leben sowie andere Traditionsberufe im Mariazellerland vor und zeigt, wie der See zum Lebensmittelpunkt der eingesessenen Bevölkerung geworden ist. Anschließend stehen die Mythen und Legenden im Mittelpunkt der „Land der Berge“-Doku „Mariazeller Land – Geheimnisvolle Bergwelt zwischen Ötscher und Hochschwab“ (21.05 Uhr).

„Land der Berge“ ist danach „Zwischen Himmel und Erde – unterwegs in Niederösterreichs Bergen“ (22.00 Uhr). Zum Abschluss des Abends steht außerdem die „Wilsberg“-Folge „Tote Hose“ (22.25 Uhr) aus 2011 auf dem Programm.

