ZERO Elektromotorräder: Start für Verleih in Österreich

Kaiserhof-Anif: ZERO-Tag für alle am 14.08.2020 Fahrverbotsdiskussionen für laute Motorräder erhöhen das Interesse stark.

Salzburg (OTS) - Der Kaiserhof Anif ist seit über 10 Jahren einer der Pioniere beim Thema Elektro-Mobilität und Nachhaltigkeit.

Der Fuhrpark besteht zu 100 % aus E-Fahrzeugen aller Klassen. Diese werden im Rahmen von Paketen von Gästen genutzt. Die Nachfrage steigt stark.

Die E-Flotte wird auch von den Mitarbeitern genützt – vor allem E-Smart und Renault ZOE. Strom wird von einer eigenen Photovoltaik-Anlage am Dach des Hotels erzeugt (67 KWp). Überschüsse werden im eigenen Batteriespeicher „gelagert“. Dafür erhielt der Kaiserhof bereits 2015 mit den Solarpreis Österreich.

Jetzt wird der Fuhrpark durch 4 Elektromotorräder der kalifornischen Marke ZERO motorcycles ergänzt wobei der Kaiserhof zurzeit der einzige gewerbliche Vermieter in Österreich ist.

Mit einer Reichweite bis zu 300 km sowie der Schnelllademöglichkeit (1 Stunde) sind die ZEROs voll alltagstauglich auch für weitere Touren. Bei der Planung der Ausflüge werden die Gäste mit Infos der Lademöglichkeiten unterstützt.

Am 14. August sind alle 10 ZERO-Modelle für Probefahrten vor Ort. Auch die neuen E-Polizeimodelle, die vermehrt in Europa Einzug halten, sind zu sehen.

Immer mehr Regionen diskutieren Fahrverbote für laute Verbrenner-Motorräder. In Tirol gilt eine Lärmobergrenze und die Polizei mußte ihre Ducatis stilllegen, da die Werte nicht eingehalten wurden. Die ZERO Modelle punkten voll mit einem Standgeräusch von 0 dB und da sie lokal keine Abgase emittieren.



Datum: Fr. 14.08.20 Uhrzeit: 10.–20.00 Uhr Ersatz:21.08.20

Fahrzeuge:

10 ZERO Modelle – inkl. 1 Polizeiumbau + 3 Elektorroller



Geführte Ausfahrten



IXSO-Verkostung - das Biogetränk von Toni Innauer

Extra: e-Hydrofoil aus dem Paket „Männertag extrem-summer edition"

Infos: https://www.kaiserhof-anif.at/tesla-verleih.html

Rückfragen & Kontakt:

Richard Absenger

r.absenger @ kaiserhof-anif.at

0664-2617217