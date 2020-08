Sicher und erfolgreich – Kroatien Nautik Tourismus 2020

AC Nautik der Anbieter für das Küstenpatent B in Kroatien.

Wien, Zagreb, (OTS/www.kuestenpatent-kroatien.at) - Ja, es waren schwere Monate zu durchstehen und nicht immer stand der Optimismus an erster Stelle, aber es wurde erfolgreich zugepackt und zukunftsorientiert organisiert. Auch wenn der Tourismus nicht so lief, wie vor einem Jahr, das konnte er nicht, dazu kamen die Grenzschließungen der europäischen Nachbarn zu plötzlich, Zeit zum Agieren ist nicht geblieben. Jetzt, da die Saison mit viel Verspätung anläuft und die Hoffnungen auf einen erfolgreichen Herbst zielen, zeig sich, dass es vor allem der Bootstourismus ist, auf den sich vieles in Kroatien konzentriert. Nicht unerheblichen Anteil wird daran das kroatische Küstenpatent haben, der Boat Skipper B der längst zum viel geachteten Patent, speziell bei den nördlichen Nachbaren von Kroatien avanciert ist. Kroatien hat die schwerste Zeit relativ gut und unter Einsatz all seiner Kraft überstanden, setzt seine Kräfte jetzt dafür ein, dass die Saison 2020 noch relativ brauchbar abgeschlossen werden kann.

Vorbereitungskurs für das Küstenpatent B inkl. UKW / Voranmeldung

Am 22.08.2020 findet in Graz oder auch in Opatija (Kroatien) ein Vorbereitungskurs für das kroatische Küstenpatent statt. Vertreter der Presse / Journalisten bekommen bei Voranmeldung entsprechende Plätze zur Verfügung gestellt. Auch zu den anderen Terminen ist es möglich.

Datum: 22.08.2020, 13:30 Uhr

Ort: Graz, Opatija, Österreich

Küstenpatent B inkl. UKW Funk Küstenpatent B bei AC NAUTIK

Rückfragen & Kontakt:

AC Nautik e.U, Martin Fuchshofer, +43 (0)6763074163