Arbeitszeit – Leichtfried: Mehrheit der Berufstätigen für SPÖ-Modell der 4-Tage-Woche

Umfrage des SPÖ-Klubs zeigt große Zustimmung bei Jungen und Familien

Wien (OTS/SK) - „Gerade in Zeiten einer Job-Krise müssen wir auch neue, innovative Wege gehen, um Arbeit zu schaffen. Das sieht auch die Bevölkerung so, wie die Umfrage, die wir als SPÖ-Parlamentsklub zur 4-Tage-Woche in Auftrag gegeben haben, zeigt“, so der stv. SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried. „Gerade die Gruppen, die von einer solchen Arbeitszeitverkürzung profitieren könnten, befürworten sie auch deutlich“, verweist Leichtfried auf die Ergebnisse: So sind jene ÖsterreicherInnen, die aktiv im Berufsleben stehen, zu 52 Prozent dafür, 39 Prozent sprechen sich dagegen aus. ****

Eine noch deutlichere Mehrheit hat der Vorschlag bei den bis zu 30-Jährigen. Hier beurteilen 55 Prozent das Modell als sehr gute bzw. gute Idee, lediglich 25 Prozent lehnen das Modell ab. Auch bei den bis zu 60-Jährigen zeigt sich eine deutliche Mehrheit: 51 Prozent sind dafür, 36 dagegen. Auch bei Familien mit Kindern bis 14 ist die Zustimmung eindeutig: Hier sind ebenfalls 50 Prozent dafür, 35 Prozent dagegen. Mehrheitlich abgelehnt wird das Modell lediglich von den über 60-Jährigen, sie sind zu 55 Prozent dagegen, zu 35 Prozent dafür.

„All jene, die jünger sind, Betreuungspflichten haben, aber in der aktuellen Krise auch Angst um den Arbeitsplatz, sind dafür, dass wir neue Wege gehen, um Jobs zu sichern. Unser Modell wäre ja auch nicht nur für die ArbeitnehmerInnen ein Gewinn, sondern durch die staatliche Förderung würden auch die UnternehmerInnen profitieren. Zeit also, dass die ÖVP und ihr Wirtschaftsbund die ideologischen Scheuklappen ablegen und aus ihrer Njet-Ecke herauskommen“, so Leichtfried. (Schluss) bj/ah



