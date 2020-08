Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal: So werden die Figuren am Rathausturm wieder fit

ExpertInnen-Besuch bei Sanierung des Rathauses – 17 Figuren und drei Reliefs am Hauptturm werden derzeit restauriert

Wien (OTS) - Sein fortgeschrittenes Alter sieht man dem 1883 von Friedrich von Schmidt erbauten Rathaus nicht an. Die bereits restaurierten Teile der Fassade strahlen wie neu. Die Generalsanierung unseres Rathauses ist bereits in der 6. Phase. 17 Figuren und drei Reliefs werden derzeit restauriert.

„Es ist beeindruckend, wie detailgetreu die Expertinnen und Experten an der Restaurierung der Figuren arbeiten. Die Sanierung der Fassade des Rathauses schreitet zügig voran“, so Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal, die gemeinsam mit MitarbeiterInnen der Abteilung Bau- und Gebäudemanagement und RestauratorInnen den Turm besuchte.

Der Hauptturm mit einer Gesamthöhe von 97,9 Metern wurde in einem Stück im Frühjahr 2019 eingerüstet und wird aktuell in einer zweijährigen Bauphase, die voraussichtlich bis in den Herbst 2020 dauern wird, restauriert.

Der „Rathausmann“ auf der Turmspitze, ein geharnischter städtischer Söldner mit Banner, wurde bereits auf seine Fitness geprüft – und befindet sich in bestem Zustand – sowohl was seine Standfestigkeit, als auch was die Rüstung betrifft.

Das Bau- und Gebäudemanagement der Stadt Wien verwaltet die Gebäude der Stadt und hält sie in Schuss. Dazu gehört auch das mehrjährige Projekt der Sanierung der Rathausfassade.

6. Bauphase: 17 Figuren am Hauptturm und drei Reliefs werden derzeit restauriert

Insgesamt finden sich 76 verschiedene Figuren an der Fassade des Rathauses.

Aktuell steht das Gerüst am Rathausturm bis auf einer Höhe von rund 60 Metern. Die 17 Figuren am Hauptturm (sie sind jeweils ca. 2,80 Meter groß) werden derzeit liebevoll restauriert. Es sind Darstellungen der Vorstädte, der Tugenden, bürgerlicher Berufe, …).

Die zentrale Figur an der Frontseite des Hauptturmes ist jene der Vindobona, an ihrer Seite befinden sich zwei Bannerträger (ausgeführt von Bildhauer Joseph Fritsch), flankiert von 12 Wappenträgern der Kronländer (Kärnten, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Steiermark, Niederösterreich, Böhmen, Mähren, Schlesien, Krain, Galizien und Bukowina). Zwei Figuren, die Allegorien der Stärke und der Gerechtigkeit, befinden sich in der Sockelzone (ausgeführt von Franz Gastell).

Auf Höhe des Halbstockes befinden sich drei Reliefdarstellungen von Regenten der Habsburger (Rudolf I., Franz Joseph I. und Rudolf IV.). Die Vielzahl an Figurenschmuck und ausgesetzten Zierteilen stellten und stellen bei der Sanierung der Turmfassade eine besondere Herausforderung dar. Die Figuren bestehen aus Savonnières Kalkstein aus Lothringen (Frankreich). Die Figuren haben ein Gewicht von ca. 1,6 bis 1,8 Tonnen.

Mit dem Hauptturm kommt ein Teil der Fassade zur Restaurierung, der bereits in den 1970er und in den 1980er Jahren instand gesetzt wurde.

Daten und Fakten zur Sanierung des Wiener Rathauses

Das Wiener Rathaus wurde von 1872 bis 1883 im Stil der Neugotik erbaut (Architekt: Friedrich von Schmidt). Die gesamte Natursteinfassadenfläche des Wiener Rathauses umfasst rund 40.000 Quadratmeter. Für die Fassaden wurden bei der Errichtung 30.000 Kubikmeter Quaderstein und 10.000 Kubikmeter Bruchstein eingesetzt. Die Höhe des Hauptturmes beträgt 97,9 Meter, mit Rathausmann sind es 103,3 Meter. Die Höhe der vier Seitentürme beträgt 65 Meter.



- Zeit der Sanierungsarbeiten: 2012 bis voraussichtlich 2024

- Bauabschnitte: 11

- Materialien: vorwiegend Algenkalk und Kalksandstein

- Figuren an der Fassade: 76

- Fenster: 2035 / (Schluss)





