ÖAMTC: Bis zu vier Stunden Wartezeit vor dem Karawanken Tunnel

Überraschend flüssiger Verkehr auf der A10

Wien (OTS) - Ein Stau-Hotspot, der Karawanken Tunnel, machte den Urlaubern seit den frühen Morgenstunden Probleme. Gegen sieben Uhr warnte die Polizei bereits vor Wartezeiten bis zu vier Stunden, der Stau reichte fast bis zum Knoten Villach zurück. Ein ähnliches, wenngleich nicht so dramatisches Bild bot sich den Autofahrern auf der A9, der Pyhrn Autobahn. Vor dem Grenzübergang Spielfeld betrug die Wartezeit über eine Stunde. Mittlerweile hat sich die Verkehrslage allerdings etwas beruhigt, derzeit stehen Autofahrer in beiden Richtungen nur an die 15 Minuten im Stau.

Die Tauern Autobahn, A10, war in der Staustatistik des Clubs in den letzten Wochen immer ganz vorne mit dabei, verglichen damit ist die heutige Verkehrssituation verhältnismäßig gut.

ÖAMTC-Stauberater, Herbert Thaler, berichtet vor Ort, von der A10:

„Wir haben starkes Verkehrsaufkommen, mit steigender Tendenz, aber derzeit läuft es noch überraschend flüssig.“ Lediglich vor dem Ofenauer Tunnel wurde der Verkehr blockweise abgefertigt.

Ein Busunfall im Loibltunnel führte ebenfalls zu Wartezeiten für die Urlauber, glücklicherweise konnte bereits nach kurzer Zeit Entwarnung gegeben werden.

Weitere Infos und Berichte: www.oeamtc.at/verkehr

Aktuelle Verkehrsinformationen unter www.oeamtc.at/apps auf der ÖAMTC-Homepage: www.oeamtc.at/verkehrservice

