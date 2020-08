Nepp: SPÖ trägt volle politische Verantwortung für Milliardendesaster KH Nord

Wien (OTS) - „Auch wenn die Ermittlungen in der Causa KH Nord seitens der Staatsanwaltschaft eigenartigerweise eingestellt wurden, trägt die Wiener SPÖ die volle politische Verantwortung für dieses Milliardendesaster. Die Wiener Steuerzahler mussten aufgrund des Totalversagens von Häupl, Wehsely, Brauner, Ludwig und weiteren roten Akteuren über 500 Millionen Euro mehr bezahlen. Der Energieschutz-Ring um 95.000 Euro Steuergeld ist nur eine Facette der SPÖ-Misswirtschaft beim KH Nord. Wenn Bürgermeister Ludwig jetzt glaubt, die SPÖ sei aus diesem Skandal fein raus, dann hat er sich getäuscht“, so der Wiener FPÖ-Chef, Vizebürgermeister Dominik Nepp in einer Reaktion auf die Entscheidung der Behörden.

